"Nie zapominajmy o Sudanie"

Sikorski odniósł się do sytuacji, apelując o wysłuchanie jego stanowiska. Przypomniał, że wielokrotnie krytykował zarówno nadmierne użycie siły przez Izrael w Strefie Gazy, jak i nielegalne osadnictwo na Zachodnim Brzegu. Podkreślił jednak, że izraelska operacja wojskowa rozpoczęła się po ataku terrorystycznym Hamasu.

Minister zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację w Sudanie, gdzie - jak zaznaczył - w ostatnich latach zginęło więcej osób niż w Strefie Gazy i na Ukrainie razem wziętych. Zapytał przy tym, dlaczego protesty nie dotyczą również tej tragedii. Wystawiacie się na zarzut o hipokryzję - stwierdził Sikorski, odnosząc się do protestujących studentek.

Polska dyplomacja wobec konfliktów

Na platformie X Sikorski poinformował, że Polska, jego decyzją, głosowała za potwierdzeniem obowiązków Izraela jako państwa okupującego terytoria palestyńskie. Minister wyraził nadzieję, że studenci rozróżniają pojęcia takie jak zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości i ludobójstwo, podkreślając, że choć definicje te się pokrywają, nie są tożsame.