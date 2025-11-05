Przemówienie Radosława Sikorskiego na Uniwersytecie Warszawskim zostało zakłócone przed studentki, które zarzuciły szefowi MSZ wspieranie ludobójstwa w Strefie Gazy. Wicepremier odpowiedział, że wielokrotnie potępiał nadmierne użycie siły w Strefie Gazy oraz nielegalne osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu. Zwrócił też uwagę na dramatyczną sytuację w Sudanie, gdzie - jak podkreślił - ginie więcej osób niż w Strefie Gazy i na Ukrainie razem wziętych.
Podczas środowego wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowanego z okazji 80-lecia powstania ONZ, głos zabrał wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W trakcie jego przemówienia na scenę wtargnęły studentki z flagą Palestyny, oskarżając ministra o wspieranie ludobójstwa w Palestynie. Protestujące zostały szybko wyprowadzone przez ochronę.