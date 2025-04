Ile mieszkań posiada Karol Nawrocki i czy "jest jak zwykły Polak"? Popierany przez PiS kandydat złożył deklarację w trakcie debaty w "Super Expressie". Nawrocki stwierdził, że posiada jedno mieszkanie, tymczasem dziennikarze Onetu ujawnili, że jest to nieprawda. Czy słowa szefa IPN zostały źle zrozumiane, czy on sam użył niefortunnego sformułowania, czy też niechcący dał amunicję swoim przeciwnikom politycznym?

Karol Nawrocki z łopatą / Łukasz Szeląg / PAP

Dużą część debaty kandydatów zajął temat kwestii mieszkalnictwa w Polsce i podatku katastralnego. Magdalena Biejat pytała o to m.in. Karola Nawrockiego, który odparł: Mówię w imieniu Polek i Polaków zwykłych, takich jak ja, którzy mają jedno mieszkanie.

Księgi wieczyste, które sprawdzili dziennikarze portalu Onet, mówią jednak co innego niż Nawrocki. Figuruje tam informacja o dwóch mieszkaniach, które szef IPN ma posiadać w gdańskiej dzielnicy Siedlce.

Po publikacji medialnej informacji nie zdementowano. W oświadczeniu Emilia Wierzbicki, szefowa sztabu Nawrockiego, zaproponowała interpretację, według której kandydat popierany przez PiS został źle zrozumiany.

"Podczas debaty wskazał właśnie na sytuację zwykłych Polaków, którzy mają jedno mieszkanie i mogło to zostać odebrane jako deklaracja, że on także posiada jedno mieszkanie. Podkreślamy, że informacje o posiadanych nieruchomościach, co roku znajdowały się w oświadczeniach majątkowych Karola Nawrockiego" - napisała na platformie X. Wierzbicki wyjaśniła, że mieszkanie "jest w dyspozycji osoby, którą od wielu lat, jeszcze jako działacz społeczny w gdańskiej dzielnicy Siedlce, jako jedyny opiekował się dr Karol Nawrocki."