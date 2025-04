To już ostatni dzwonek na rozliczenie się z fiskusem. Jak zrobić to najszybciej i wykorzystać przysługujące nam ulgi? Na co uważać, by nie dać się nabrać oszustom? M.in. o tym Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM rozmawiał z Piotrem Juszczykiem - analitykiem podatkowym z InFaktu.

Ostatni moment na rozliczenie PIT-u. O czym trzeba pamiętać?

Środa 30 kwietnia to ostatni dzień składania PIT-ów. Jak zrobić to najszybciej? Wystarczy wejść do zakładki "Twój e-PIT" na stronie resortu finansów. Tam znajdziemy już wypełnione nasze zeznanie podatkowe. Musimy tylko dodać ulgi i zdecydować, komu chcemy przekazać 1,5 procent podatku, a następnie zaakceptować całość. Co ważne, jeśli jesteśmy zatrudnieni na etacie lub zleceniu, nasze zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane i złożone, jeśli nie zrobimy tego sami w wymaganym czasie. Ta zasada nie dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Online rozlicza się większość Polaków. Mniej więcej około miliona Polaków składa zeznania w sposób papierowy - czy to przez pocztę, czy meldując się w urzędzie skarbowym - mówił w rozmowie z RMF FM Piotr Juszczyk, analityk podatkowy z InFaktu.

Warto uważać na różne nieoficjalne strony, które obiecują nam pomoc w rozliczeniu podatków. W wielu przypadkach służą one do tego, by poznać nasze dane, które w rękach przestępców mogą posłużyć np. do wzięcia kredytu na nasze nazwisko.

Ostatni moment na rozliczenie PIT-u. Jak zrobić to szybko i bezpiecznie?

30 kwietnia to nie tylko ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego, ale również ostatni moment na uregulowanie ewentualnej niedopłaty. Jeśli tego nie zrobimy, zaczną się nam naliczać odsetki. Z jakich ulg podatkowych najczęściej korzystają Polacy? Ulga prorodzinna od lat jest najbardziej popularna. Uważam, że potrzebna jest waloryzacja, bo na jedno dziecko jest teraz 1112 złotych. Ta kwota jest od blisko 10 lat - zauważył gość Krzysztofa Berendy.