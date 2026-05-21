"Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce" - powiedział dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON. Uroczyste przyjęcie pierwszych samolotów w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku w województwie łódzkim zaplanowane jest na połowę czerwca. Będą znane pod nazwą Husarz.

F-35 Husarz / Radek Pietruszka / PAP

Polska zamówiła dla swoich Sił Powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe F-35, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Tego typu nowoczesne samoloty obecnie stają się jednym z najczęściej wykorzystywanych samolotów bojowych w NATO. Pierwsze z zamówionych dla Polski samoloty zostały już formalnie przekazane Siłom Powietrznym, ale obecnie przebywają jeszcze w USA, gdzie szkolą się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy.

Do kwestii dostawy F-35 nawiązał w czwartek podczas wizyty w Estonii Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, pierwsze samoloty trafią do Polski - konkretnie do bazy w Łasku w Łódzkiem - w ciągu najbliższych dni, "kilkudziesięciu godzin". Po zakończeniu technicznych procedur uroczyste przyjęcie nowych samolotów w Polsce zaplanowane jest na połowę czerwca.

Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów (lotnictwa pilnującego polskiej przestrzeni powietrznej - przyp. red.) będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych RP. Wszystko idzie zgodnie z planem, do końca maja będą przebazowane do bazy lotniczej w Polsce - powiedział minister obrony narodowej i wicepremier.

Kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów

Na początku 2020 roku Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Jak wskazuje Sztab Generalny Wojska Polskiego, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju.

Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 roku, a całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. Do końca bieżącego roku w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 – do końca 2027 roku.



Tam trafią kluczowe dla Sojuszu Północnoatlantyckiego samoloty bojowe

Polskie F-35 trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie obecnie stacjonuje część polskich F-16 oraz - w następnym etapie - do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie stacjonowały wycofane niedawno poradzieckie Su-22. Obie jednostki wymagały gruntownej modernizacji, by przygotować się do przyjęcia wymagających specjalnych warunków maszyn piątej generacji.

F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 roku, powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.

Baza w Łasku funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Europie i świecie. Od 2008 roku posiada wielozadaniowe samoloty F-16.