Wysoko wzbogacony uran ma pozostać w kraju - taki nakaz miał wydać najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. Informację podała agencja Reutera, powołując się na dwa wysoko postawione źródła w irańskich władzach.

Billboard ze zdjęciami zabitego irańskiego najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego i zmarłego prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego na placu Enghelab w Teheranie / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA

Rozkaz Chameneiego może utrudnić rozmowy nt. zakończenia konfliktu USA i Izraela z Iranem.

Opinia Chameneiego jest odzwierciedleniem konsensusu panującego wśród irańskich władz - przekazały agencji źródła w Teheranie.

Rozkaz ajatollaha Chameneiego oznacza usztywnienie stanowiska Teheranu i może jeszcze bardziej skomplikować rozmowy na temat zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem - podkreślił Reuters.

Wysocy rangą urzędnicy Iranu uważają, że wysyłanie uranu za granicę naraziłoby kraj na przyszłe ataki ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela. Chamenei ma ostatnie słowo w najważniejszych sprawach państwowych - zaznaczyła agencja.

Wysoko wzbogacony uran

Losy wysoko wzbogaconego uranu są jednym z głównych punktów spornych między Iranem a USA. Stany Zjednoczone deklarują, że nie pozwolą Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowanie broni atomowej.

Iran zapewnia, że jego program nuklearny ma pokojowy charakter, ale zgromadził około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne. Ta ilość uranu pozwoliłaby na skonstruowanie ponad 10 ładunków jądrowych.

Taktyczne oszustwo Waszyngtonu?

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że nie uzna wojny za zakończoną, dopóki wzbogacony uran nie zostanie wywieziony z Iranu, Teheran nie zakończy wsparcia dla antyizraelskich milicji działających na zlecenie Iranu, a jego potencjał w zakresie pocisków balistycznych nie zostanie wyeliminowany.

Dwa wysoko postawione źródła irańskie poinformowały dziennikarzy agencji Reutera, że w Teheranie podejrzewa się powszechnie, iż przerwa w działaniach wojennych była taktycznym oszustwem Waszyngtonu, mającym na celu uśpienie czujności władz przed wznowieniem nalotów.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że Stany Zjednoczone są gotowe przeprowadzić dalsze ataki na Teheran, jeśli Iran nie zgodzi się na porozumienie pokojowe. Zasugerował jednak, że Waszyngton może poczekać kilka dni, aby "otrzymać właściwe odpowiedzi".