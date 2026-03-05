Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu po raz kolejny wychodzi naprzeciw mieszkańcom regionu. Już w najbliższą sobotę, 7 marca, w pięciu miastach województwa będzie można złożyć wniosek o wydanie paszportu w ramach akcji „Paszport na wiosnę”.

To już druga w tym roku akcja paszportowa organizowana przez urząd wojewódzki. W lutym, podczas wydarzenia „Paszport na ferie”, złożono blisko 600 wniosków o wydanie dokumentu paszportowego, a 58 osób odebrało już gotowe paszporty.





Urzędy otwarte w pięciu miastach regionu

W sobotę, 7 marca, Oddziały Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile będą czynne w godzinach od 8:00 do 15:00.

To wyjątkowa okazja dla osób, które na co dzień nie mogą załatwić spraw urzędowych z powodu obowiązków zawodowych lub rodzinnych.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o wydanie paszportu będzie można składać na dwa sposoby.

Pierwsza opcja to wcześniejsza rezerwacja internetowa – na ten sposób przeznaczono 2/3 wszystkich dostępnych terminów.

Druga możliwość to złożenie wniosku bez rezerwacji, po pobraniu biletu z biletomatu w oddziale paszportowym w dniu akcji – na tę formę przewidziano 1/3 miejsc.

Sobotnie akcje paszportowe to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy coraz częściej zgłaszają trudności z załatwieniem formalności w dni robocze.

„To szczególnie istotne w okresach zwiększonego zainteresowania dokumentami paszportowymi, kiedy zapotrzebowanie na paszporty znacząco rośnie” – podkreślają przedstawiciele urzędu.