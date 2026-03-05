W nocy doszło do pożaru dawnego pensjonatu "David" w Świeradowie-Zdroju. Budynek doszczętnie spłonął.

W nocy ze środy na czwartek w Świeradowie-Zdroju doszło do pożaru budynku, w którym niegdyś mieścił się pensjonat "David" (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W nocy ze środy na czwartek w Świeradowie-Zdroju doszło do pożaru budynku, w którym niegdyś mieścił się pensjonat "David".

Co istotne, nikt nie ucierpiał - niedawno wyprowadzili się z niego obywatele Ukrainy, za pobyt których płaciła wojewoda dolnośląska.

Straty są ogromne, bowiem budynek doszczętnie spłonął - informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

W akcji gaśniczej brało udział 16 zastępów straży pożarnej.