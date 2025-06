W niedzielę warunki atmosferyczne znów będą sprzyjać rozwojowi silnych burz, dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy województwa podkarpackiego.

IMGW wydał w niedzielę ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Trwająca od kilku dni nad Polską burzowa aura utrzyma się również w niedzielę. Przypomnijmy, że tylko w sobotę - w związku z burzami - strażacy interweniowali co najmniej 830 razy, przy czym najwięcej zdarzeń, bo 199, odnotowano w województwie lubelskim.

Strażacy najczęściej interweniowali przy przewróconych drzewach i połamanych gałęziach, zalanych ulicach, piwnicach i budynkach oraz uszkodzonych dachach i elewacjach budynków. Jedna osoba została wczoraj ranna - na samochód, którym kierował 57-letni mężczyzna, spadła gałąź i przebiła szybę pojazdu. Do zdarzenia doszło w Radomiu. Poszkodowany skarżył się na ból w klatce piersiowej.

Wiele wskazuje na to, że niebezpiecznie może być też i dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał bowiem ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia.

Mapa z niedzielnymi ostrzeżeniami IMGW

Podkarpacie, uwaga!

Bacznie niebo powinni obserwować dziś mieszkańcy województwa podkarpackiego, bo to właśnie tam IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Obowiązują one na terenie powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego, Przemyśl, brzozowskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 100 km/h; lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 12:00, a wygasną o godz. 19:00.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Burze w przeważającej części kraju

W przeważającej części kraju obowiązują z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

kujawsko-pomorskim,

wielkopolskim,

lubuskim,

dolnośląskim,

opolskim,

łódzkim,

częściowo mazowieckim,

częściowo śląskim.

We wskazanych jedenastu województwach IMGW prognozuje burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 85 km/h; lokalnie może spaść grad. Alerty wejdą w życie o godzinie 12:00 i wygasną o godz. 22:00.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.