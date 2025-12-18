Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadziła innowacyjne rozwiązanie – specjalnego chatbota na komunikatorze Telegram. Dzięki niemu każdy obywatel może szybko, wygodnie i anonimowo zgłosić przypadki dywersji oraz próby werbowania przez obce służby. O szczegółach poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński.

ABW uruchomiła chatbota do zgłaszania dywersji / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał w zamieszczonym na platformie X filmiku Jacek Dobrzyński, dzięki narzędziu będzie można szybko, wygodnie i anonimowo zgłosić każdy incydent dywersji, a przede wszystkim próbę werbowania przez obce służby.

"Chatbot prowadzi cię krok po kroku. Pomóż nam zadbać również o Twoje bezpieczeństwo" - podkreślił Dobrzyński.