Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadziła innowacyjne rozwiązanie – specjalnego chatbota na komunikatorze Telegram. Dzięki niemu każdy obywatel może szybko, wygodnie i anonimowo zgłosić przypadki dywersji oraz próby werbowania przez obce służby. O szczegółach poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński.

Jak przekazał w zamieszczonym na platformie X filmiku Jacek Dobrzyński, dzięki narzędziu będzie można szybko, wygodnie i anonimowo zgłosić każdy incydent dywersji, a przede wszystkim próbę werbowania przez obce służby.

"Chatbot prowadzi cię krok po kroku. Pomóż nam zadbać również o Twoje bezpieczeństwo" - podkreślił Dobrzyński.

We wpisie wskazał, że zgłoszenia można kierować na adres: bot@ABW_STOPdywersji_bot. 

Polska na celowniku

Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polska jest szczególnie narażona na akty dywersji. Do najgłośniejszej w ostatnim czasie niebezpiecznej sytuacji związanej z ingerencją obcych służb doszło we wrześniu. Według śledczych wówczas przy użyciu ładunku wybuchowego uszkodzony tory w okolicach miejscowości Mika w województwie mazowieckim. Z kolei w okolicach Puław w miejscowości Gołąb uszkodzona została część sieci trakcyjnej i zamontowane zostały elementy metalowe na torze, które również mogły spowodować wykolejenie pociągu. Zachowania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym w postaci wykolejenia pociągów, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach.