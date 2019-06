Trwają poszukiwania nastolatka, który w Gdańsku kąpał się w morzu niedaleko molo w Brzeźnie. W akcji są nie tylko WOPR-owcy, ale też jednostka Straży Granicznej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictw oraz śmigłowiec z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Plaża Gdańsk-Brzeźno (zdj. arch.) / Dominik Kulaszewicz / PAP

Początkowo szukano 16-latka i 17-latka. Ze śmigłowca wypatrzono w wodzie jednego z chłopców. Z wody wyciągnęli go ratownicy sopockiego WOPR-U. Konieczne była reanimacja. Dziecko do szpitala zabrane zostało karetką. Nie ma informacji, w jakim jest stanie.



Ze wstępnych informacji wynika, że początkowo do morza weszło trzech nastolatków z Gdańska i Sopotu, a na brzeg wrócił tylko jeden z nich. To on zaalarmował, że stracił kontakt wzrokowy ze swoimi kolegami, wtedy też powiadomiono służby.