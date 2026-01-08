Czas odliczania do zimowej przerwy w szkołach oficjalnie się rozpoczął! Już za 11 dni uczniowie z pięciu województw jako pierwsi w Polsce rozpoczną ferie zimowe 2026. W tym roku czekają nas spore zmiany. Zamiast czterech terminów, ferie odbędą się w trzech turach. Co to oznacza dla uczniów, rodziców i branży turystycznej?
Jako pierwsi, już 19 stycznia, na zimowy wypoczynek wyruszą uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. To właśnie te regiony otwierają sezon ferii 2026 - a do ich upragnionego startu zostało zaledwie 11 dni!
Dla wielu rodzin to czas intensywnych przygotowań, rezerwacji noclegów i planowania wyjazdów w góry, nad morze czy... do ciepłych krajów!
Ministerstwo Edukacji Narodowej po konsultacjach z wojewodami i kuratorami oświaty zdecydowało się na zmiany, które mają usprawnić organizację wyjazdów i zmniejszyć zatłoczenie w najpopularniejszych kurortach. Zmiany są znaczące - ferie będą odbywać się w trzech turach, a nie jak dotychczas w czterech. Oto szczegółowy kalendarz:
- 19 stycznia - 1 lutego 2026: Mazowieckie, Pomorskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie
- 2 lutego - 15 lutego 2026: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Małopolskie, Opolskie
- 16 lutego - 1 marca 2026: Podkarpackie, Lubelskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Śląskie
Jak podkreśla MEN, system rotacyjny zostaje zachowany - województwa, które w tym roku kończą ferie jako ostatnie, w kolejnym rozpoczną je najwcześniej. To rozwiązanie ma lepiej rozłożyć ruch turystyczny i ograniczyć problemy komunikacyjne.
Jak wynika z analiz przygotowanych przez branżę turystyczną, Polacy niezmiennie kochają zimowe wyjazdy w góry. Tatry i Sudety nie mają sobie równych - odpowiadają za połowę wszystkich rezerwacji na ferie. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się jednak także Mazury, Bory Tucholskie oraz Roztocze.
Dla tych, którzy marzą o słońcu i egzotyce, popularne są wyjazdy do Maroka, Egiptu i innych ciepłych krajów - popyt na takie kierunki wzrósł aż o 33 procent w porównaniu do ubiegłego roku!
Wśród wyjazdów zagranicznych królują city breaki, ale górskie i nadmorskie kierunki również mają swoich wiernych fanów. Co trzeci Polak wybierający ferie za granicą stawia właśnie na takie miejsca.
Rodziny planujące ferie zimowe powinny już teraz pomyśleć o rezerwacjach. W popularnych miejscowościach górskich ceny rosną, a wolnych miejsc z dnia na dzień ubywa. TOPR przypomina także o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zimowych szaleństw - zarówno na stokach, jak i podczas górskich wędrówek.
Ferie zimowe 2026 to nowe możliwości i wyzwania - zarówno dla uczniów, jak i całych rodzin. Bez względu na to, czy wybieracie polskie góry, morze, Mazury, czy egzotyczne kierunki - życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!