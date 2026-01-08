Czas odliczania do zimowej przerwy w szkołach oficjalnie się rozpoczął! Już za 11 dni uczniowie z pięciu województw jako pierwsi w Polsce rozpoczną ferie zimowe 2026. W tym roku czekają nas spore zmiany. Zamiast czterech terminów, ferie odbędą się w trzech turach. Co to oznacza dla uczniów, rodziców i branży turystycznej?

Ferie zimowe 2026 w trzech turach, poznaj terminy i kierunki na zimowy wypoczynek / Shutterstock

Ferie zimowe 2026 startują już za 11 dni - 19 stycznia

W tym roku obowiązuje nowy system podziału - trzy tury zamiast czterech

Najpopularniejsze kierunki wyjazdów: polskie góry, Bałtyk, Mazury, ale też Maroko i Egipt

Kto pierwszy na ferie zimowe? Mazowieckie, Pomorskie i nie tylko!

Jako pierwsi, już 19 stycznia, na zimowy wypoczynek wyruszą uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. To właśnie te regiony otwierają sezon ferii 2026 - a do ich upragnionego startu zostało zaledwie 11 dni!

Dla wielu rodzin to czas intensywnych przygotowań, rezerwacji noclegów i planowania wyjazdów w góry, nad morze czy... do ciepłych krajów!

Terminy ferii zimowych 2025/2026 - trzy tury zamiast czterech

Ministerstwo Edukacji Narodowej po konsultacjach z wojewodami i kuratorami oświaty zdecydowało się na zmiany, które mają usprawnić organizację wyjazdów i zmniejszyć zatłoczenie w najpopularniejszych kurortach. Zmiany są znaczące - ferie będą odbywać się w trzech turach, a nie jak dotychczas w czterech. Oto szczegółowy kalendarz:

19 stycznia - 1 lutego 2026: Mazowieckie, Pomorskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie

2 lutego - 15 lutego 2026: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Małopolskie, Opolskie

16 lutego - 1 marca 2026: Podkarpackie, Lubelskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Śląskie

Jak podkreśla MEN, system rotacyjny zostaje zachowany - województwa, które w tym roku kończą ferie jako ostatnie, w kolejnym rozpoczną je najwcześniej. To rozwiązanie ma lepiej rozłożyć ruch turystyczny i ograniczyć problemy komunikacyjne.

Ferie zimowe 2026 / Mateusz Krymski / PAP

Gdzie Polacy najchętniej spędzają ferie?

Jak wynika z analiz przygotowanych przez branżę turystyczną, Polacy niezmiennie kochają zimowe wyjazdy w góry. Tatry i Sudety nie mają sobie równych - odpowiadają za połowę wszystkich rezerwacji na ferie. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się jednak także Mazury, Bory Tucholskie oraz Roztocze.

Dla tych, którzy marzą o słońcu i egzotyce, popularne są wyjazdy do Maroka, Egiptu i innych ciepłych krajów - popyt na takie kierunki wzrósł aż o 33 procent w porównaniu do ubiegłego roku!

Wśród wyjazdów zagranicznych królują city breaki, ale górskie i nadmorskie kierunki również mają swoich wiernych fanów. Co trzeci Polak wybierający ferie za granicą stawia właśnie na takie miejsca.

Planujesz wyjazd? Zarezerwuj wcześniej!

Rodziny planujące ferie zimowe powinny już teraz pomyśleć o rezerwacjach. W popularnych miejscowościach górskich ceny rosną, a wolnych miejsc z dnia na dzień ubywa. TOPR przypomina także o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zimowych szaleństw - zarówno na stokach, jak i podczas górskich wędrówek.

Ferie zimowe 2026 to nowe możliwości i wyzwania - zarówno dla uczniów, jak i całych rodzin. Bez względu na to, czy wybieracie polskie góry, morze, Mazury, czy egzotyczne kierunki - życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!