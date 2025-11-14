Mimo porażki w Parlamencie Europejskim Warszawa nie składa broni w sprawie opóźnienia o trzy lata ETS2, czyli kontrowersyjnej opłaty od ogrzewania mieszkań i tankowania paliw. Przegrana w PE "zamyka jedną z możliwości, ale nie całą sprawę" - mówi wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli.
- Parlament Europejski odrzucił propozycję Polski dotyczącą trzyletniego opóźnienia ETS2, zgadzając się jedynie na roczne przesunięcie do 2028 roku.
- Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta zapowiada dalsze działania na rzecz wydłużenia terminu, m.in. podczas przyszłorocznej rewizji dyrektywy ETS.
- Rosnąca kontrowersyjność ETS2 wśród europejskich polityków daje Polsce nadzieję na korzystniejsze zmiany w przyszłości.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
Na razie pewne jest przesunięcie ETS2 o rok, czyli do 2028 r.
Bolesta przyznał w rozmowie z RMF FM, że dalsze odroczenie ETS2 nie uda się już w prawie klimatycznym, bo wczorajsze głosowanie w Parlamencie Europejskim zamyka tę drogę.
PE przyjął w czwartek praktycznie taki sam mandat na negocjacje z Radą UE, jaki 5 czerwca przyjęli dzięki staraniom Polski ministrowie ds. środowiska UE.
Stanowisko PE i Rady przewiduje opóźnienie ETS2 o rok. Nie ma więc pola w negocjacjach między tymi instytucjami dla wydłużenia tego terminu. A wynikiem negocjacji ma być ostateczna wersja prawa klimatycznego.
Nie uda się tego załatwić w ramach prawa klimatycznego, bo po wczorajszym głosowaniu w PE nie będzie już dużych zmian - przyznaje wiceminister Bolesta. Urzędnik uważa jednak, że są jeszcze dwie możliwości, aby forsować dalsze odłożenie kontrowersyjnych przepisów.
Komisja Europejska zapowiada jeszcze w tym roku poprawki do dyrektywy o ETS2 związane z większą kontrolą i stabilizacją cen. To szansa na rozwodnienie przepisów. A w przyszłym będzie rewizja samej dyrektywy ETS, która obejmie też ETS2. I podczas tej nowelizacji "Polska - zawalczy o opóźnienie do 2030 r.".
Wiceminister podkreśla, że zmienia się nastawienie europejskich polityków, a ETS2 staje się "super kontrowersyjne". Dowodem ma być choćby wczorajsze głosowanie, w którym polscy eurodeputowani starający się o odłożenie ETS2 o trzy lata, przegrali 30 głosami.
Jeszcze niedawno taki wniosek zostałby odrzucony o wiele bardziej miażdżącą liczbą głosów.