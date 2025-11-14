Mimo porażki w Parlamencie Europejskim Warszawa nie składa broni w sprawie opóźnienia o trzy lata ETS2, czyli kontrowersyjnej opłaty od ogrzewania mieszkań i tankowania paliw. Przegrana w PE "zamyka jedną z możliwości, ale nie całą sprawę" - mówi wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli.

ETS2 pod lupą. Polska nie odpuszcza walki o niższe opłaty za ogrzewanie i paliwa (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Parlament Europejski odrzucił propozycję Polski dotyczącą trzyletniego opóźnienia ETS2, zgadzając się jedynie na roczne przesunięcie do 2028 roku.

Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta zapowiada dalsze działania na rzecz wydłużenia terminu, m.in. podczas przyszłorocznej rewizji dyrektywy ETS.

Rosnąca kontrowersyjność ETS2 wśród europejskich polityków daje Polsce nadzieję na korzystniejsze zmiany w przyszłości.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Na razie pewne jest przesunięcie ETS2 o rok, czyli do 2028 r.

Bolesta przyznał w rozmowie z RMF FM, że dalsze odroczenie ETS2 nie uda się już w prawie klimatycznym, bo wczorajsze głosowanie w Parlamencie Europejskim zamyka tę drogę.

PE przyjął w czwartek praktycznie taki sam mandat na negocjacje z Radą UE, jaki 5 czerwca przyjęli dzięki staraniom Polski ministrowie ds. środowiska UE.

Stanowisko PE i Rady przewiduje opóźnienie ETS2 o rok. Nie ma więc pola w negocjacjach między tymi instytucjami dla wydłużenia tego terminu. A wynikiem negocjacji ma być ostateczna wersja prawa klimatycznego.

Nie uda się tego załatwić w ramach prawa klimatycznego, bo po wczorajszym głosowaniu w PE nie będzie już dużych zmian - przyznaje wiceminister Bolesta. Urzędnik uważa jednak, że są jeszcze dwie możliwości, aby forsować dalsze odłożenie kontrowersyjnych przepisów.

Komisja Europejska zapowiada jeszcze w tym roku poprawki do dyrektywy o ETS2 związane z większą kontrolą i stabilizacją cen. To szansa na rozwodnienie przepisów. A w przyszłym będzie rewizja samej dyrektywy ETS, która obejmie też ETS2. I podczas tej nowelizacji "Polska - zawalczy o opóźnienie do 2030 r.".

Nastawienie europejskich polityków ulega zmianie

Wiceminister podkreśla, że zmienia się nastawienie europejskich polityków, a ETS2 staje się "super kontrowersyjne". Dowodem ma być choćby wczorajsze głosowanie, w którym polscy eurodeputowani starający się o odłożenie ETS2 o trzy lata, przegrali 30 głosami.

Jeszcze niedawno taki wniosek zostałby odrzucony o wiele bardziej miażdżącą liczbą głosów.