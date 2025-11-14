​Niemal połowa klientów w Polsce obawia się manipulacji cenami w Black Friday - wynika z raportu Santander Consumer Bank. Unikają oni zakupów w tym czasie, martwiąc się, że promocje są tylko pozorne. W ich rzetelność wierzy natomiast 43 proc. badanych. Jednocześnie grupą, która najchętniej korzysta z listopadowych promocji, są trzydziestolatkowie. "Najskuteczniej przyciągają ich również specjalne kody rabatowe" - przekazał przedstawiciel Santander Consumer Banku Patryk Perliński.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Black Friday przypada w ostatni piątek listopada i wiąże się z licznymi promocjami w sklepach.

Raport Santander Consumer Banku wskazuje, że 45 proc. Polaków obawia się manipulacji cenami podczas Black Friday.

26 proc. badanych planuje skorzystać z promocji w okresie Black Friday i Cyber Monday.

Najchętniej z listopadowych wyprzedaży korzystają osoby w wieku 30-39 lat.

Kiedy przypada Black Friday i Cyber Monday?

Black Friday przypada w ostatni piątek listopada. Zazwyczaj sklepy organizują wtedy promocje, przeceny czy wyprzedaże. Wielu klientów wykorzystuje wówczas okazje na przedświąteczne zakupy w atrakcyjnych cenach.

W poniedziałek po Black Friday przypada tzw. Cyber Monday. Wówczas w sprzedaży internetowej pojawiają się różnorodne promocje.

Czy Polacy wierzą w promocje na Black Friday?

Santander Consumer Bank przygotował raport z badania zwyczajów zakupowych Polaków w okresie listopadowych promocji. Wynika z niego, że aż 45 proc. respondentów ma obawy przed manipulacją cenami w okresie Black Friday. Chodzi o praktyki, które polegają np. na podwyższaniu cen krótko przed promocją.

Jednocześnie 35 proc. ankietowanych przyznało, że zrezygnowało kiedyś z planowanych zakupów, obawiając się, że obniżki są pozorne.

Ten problem częściowo powinna rozwiązywać unijna dyrektywa Omnibus, która wprowadziła m.in. obowiązek ujawniania najniższej ceny sprzed ostatnich 30 dni przed obniżką. Przepisy obowiązują od 2023 roku. Niemniej, jak wynika z badania - obawy u konsumentów pozostały.

Tymczasem w rzetelność promocji wierzy 43 proc. badanych. Z kolei 29 proc. stwierdziło, że nigdy nie zrezygnowało z zakupu ze względu na obawy o realną wartość przecen.

Jak Polacy korzystają z okazji na Black Friday?

Zamiar skorzystania z promocji w okresie Black Friday i Cyber Monday zadeklarowało 26 proc. badanych. Tyle samo respondentów zwróciło uwagę, że przekłada swoje plany zakupowe na okres listopadowych przecen. Jednocześnie 68 proc. nie zwleka z zakupami w oczekiwaniu na promocje.

Ponad jedna trzecia stwierdziła, że wykorzystuje Black Friday na świąteczne zakupy, w tym prezenty. Z kolei 28 proc. ankietowanych stwierdziło, że dzięki promocjom kupuje wówczas, produkty, na które zwykle ich nie stać. Zachęconych do zakupów przez kody rabatowe okazuje się być 39 proc. klientów.

Kto najczęściej korzysta z Black Friday?

"Nasz raport wskazuje, że z listopadowych wyprzedaży najchętniej korzystają trzydziestolatkowie. To właśnie oni najczęściej przesuwają swoje plany zakupowe na Black Friday - deklaruje tak 37 proc. respondentów w wieku 30-39 lat" - poinformował Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

Ta grupa najchętniej ze wszystkich wykorzystuje okazje na świąteczne zakupy, również prezenty. Najskuteczniej też działają na nich kody rabatowe - połowa wskazała tę odpowiedź.

Zakupy, które zazwyczaj są zbyt dużym wydatkiem częściej robią w okresie Black Friday kobiety (31 proc.), niż mężczyźni (24 proc.). Badanie zostało wykonane na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) 27 września - 6 października 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1005 dorosłych Polaków robiących zakupy online.