Główny Urząd Statystyczny podzielił się danymi o inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. Urząd podał także dane dot. handlu zagranicznego.

Inflacja CPI, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczany na podstawie tzw. koszyka dóbr i usług, w październiku wyniosła mdm 0,1 proc. i rdr 2,8 proc.

Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

Największe spadki odnotowano w transporcie (-2,3 proc. rok do roku) czy odzieży i obuwiu (-1,1 proc. rok do roku).

Na przestrzeni ostatniego miesiąca najbardziej (o 1,2 proc.) zdrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

W skali roku zanotowały wzrost o 7 proc.

Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego

GUS poinformował również, że deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu wyniósł 4,6 mld euro. (Podana wartość dotyczy okresu od początku roku do końca września).