Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaprezentowało w piątek publikację pt. "Edukacja zdrowotna. Podręcznik dla nauczycieli". Liczy ponad 800 stron i można ją bezpłatnie pobierać ze strony uczelni. Twórcy mówią, że to "pierwsza w Polsce tak kompleksowa próba przełożenia medycyny, zdrowia publicznego i psychologii zdrowia na język szkoły".

Konferencja prasowa w związku z premierą podręcznika do edukacji zdrowotnej. / Krzysztof Ćwik / PAP

Podręcznik ma ponad 800 stron i został przygotowany przez zespół ekspertów z różnych dziedzin zdrowia, pod redakcją specjalistów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Podręcznik jest dostępny tylko w wersji elektronicznej, nie ma planów na wersję papierową.

Czy edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa -decyzja o tym ma zapaść do końca marca.

Premiera podręcznika odbyła się w piętek, 20 marca, Warszawie. Przedstawiciele wydawnictwa podkreślają, że to "pierwsza w Polsce publikacja zaprojektowana od podstaw jako merytoryczne zaplecze dla nauczycieli realizujących nową podstawę programową obowiązującą od marca 2025 r.".



Liczący ponad 800 stron podręcznik przygotowało kilkudziesięciu ekspertów - lekarzy, położnych, psychologów, pedagogów, dietetyków, fizjoterapeutów i specjalistów zdrowia publicznego. Powstał on pod redakcją: dr Jolanty Grzebieluch, dr Alicji Basiak-Rasały i dr Barbary Grabowskiej z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (UMW).

Redaktorka naczelna publikacji dr Jolanta Grzebieluch podkreśliła, że autorzy chcieli stworzyć podręcznik, który będzie "realnym wsparciem dla nauczyciela - nie uproszczonym poradnikiem, ale solidnym kompendium wiedzy opartej na dowodach naukowych".

To pierwsza w Polsce tak kompleksowa próba przełożenia medycyny, zdrowia publicznego i psychologii zdrowia na język szkoły - dodała.

Każdy dział ma swojego opiekuna naukowego, który odpowiada za spójność i poziom merytoryczny treści. Rozdziały zawierają wprowadzenia do zagadnień, przeglądy aktualnych badań, dane epidemiologiczne dla Polski i Europy oraz podsumowania z rekomendacjami dla nauczycieli - podali twórcy podręcznika podczas konferencji w Warszawie.

Podręcznik składa się z jedenastu rozdziałów poświęconych:

wartościom i postawom,

systemowi ochrony zdrowia,

zdrowiu fizycznemu,

odżywianiu,

aktywności fizycznej,

zdrowiu społecznemu,

zdrowiu seksualnemu,

dojrzewaniu,

zdrowiu psychicznemu,

internetowi i profilaktyce uzależnień

zdrowiu środowiskowemu.

Jak przekazał dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW dr hab. Łukasz Rypicz, na ten moment nie ma planów, by podręcznik ukazał się w wersji papierowej.

Jesteśmy też przygotowani na ewentualne kolejne wznowienia, jeżeli wymagałaby tego na przykład podstawa programowa, gdyby jakieś treści należało uzupełnić - wtedy to będzie szybsze i prostsze - wyjaśnił. Dodał, że "główna idea była taka, by podręcznik był bezpłatny i dostępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla rodziców".

UMW przekazał, że projekt podręcznika jest jednym z filarów ogólnopolskiego programu studiów podyplomowych dla nauczycieli, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czy edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa?

Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym przedmiot - wbrew pierwotnym zapowiedziom MEN - jest nieobowiązkowy. Szefowa resortu Barbara Nowacka przekazała jednak, że decyzja o tym, czy stanie się obowiązkowy, musi zapaść do końca marca, tak, żeby "nauczyciele mogli się przygotować, żeby dyrektorzy szkół mogli zatrudniać nauczycieli".

Przedmiot nauczany jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata). Rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam.

Wprowadzając do szkół edukację zdrowotną, MEN przygotowało wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji materiały do przedmiotu. Na stronie ministerstwa dostępne są też informatory, scenariusze lekcyjne i materiały metodyczne dla nauczycieli.