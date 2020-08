Odejście Łukasza Szumowskiego i Jacka Czaputowicza nie było zaskoczeniem; oni już dawno zapowiadali swoje decyzje, a ten moment pewnego letniego spowolnienia, to chyba dobra chwila na zmianę, skoro ona i tak miała nastąpić - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że obecny szef NFZ Adam Niedzielski zastąpi Łukasza Szumowskiego na miejscu ministra zdrowia, a dotychczasowy szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau zastąpi Jacka Czaputowicza i będzie nowym ministrem spraw zagranicznych.

Dworczyk powiedział w czwartek w Polsat News, że odejście Szumowskiego i Czaputowicza nie było zaskoczeniem. Oni zapowiadali swoje decyzje już dawno i wydaje się, że to był dobry moment, czyli to pewne letnie spowolnienie - podkreślił.

Na pytanie, czy to był rzeczywiście dobry moment, kiedy mamy środek pandemii koronawirusa i kryzys na Białorusi, szef KPRM zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, to jesteśmy przed drugą falą koronawirusa. I przygotowany program przez ministra Szumowskiego, przygotowane ministerstwo i cała administracja na nadejście tej drugiej fali zostały bardzo dobrze. Więc teraz właśnie, kiedy mamy ten moment spowolnienia, to jest chyba dobra chwila, żeby nastąpiła zamiana, skoro ona i tak miała nastąpić - ocenił Dworczyk.

Pytany, czy to dobry ruch, że szefem resortu zdrowia zostaje nie lekarz, tylko ekonomista, szef KPRM odparł, że Adam Niedzielski jest osobą bardzo doświadczoną, jeśli chodzi zarówno o zarządzane jak i administrację. Jest jednym z najbliższych współpracowników ministra Szumowskiego, a więc świetnie wprowadzony w bieżącą pracę resortu - podkreślił.

Na uwagę, że już dawno na czele resortu zdrowia nie było kogoś, kto nie jest lekarzem, Dworczyk odparł, że w kierownictwie ministerstwa są lekarze i personel medyczny. Pan minister Waldemar Kraska jest lekarzem. Są też przedstawiciele służby medycznej, w samym resorcie pracuje bardzo wielu medyków, w związku z tym nie ma w tym nic nadzwyczajnego - podkreślił polityk.

Na sugestię, że służba zdrowia, to nie jest biznes Dworczyk powiedział: Nie jest biznes, natomiast jest to na pewno bardzo duże wyzwanie pod względem menadżerskim, jeśli chodzi o zarządzanie służbą zdrowia, to jest to olbrzymie wyzwanie menadżerskie.

Lekarze są i w resorcie i w kierownictwie natomiast szefuje resortem doświadczony menadżer, który przez ostatnie dwa lata był bliskim współpracownikiem ministra zdrowia, a jeśli chodzi o pandemię i walkę z pandemią był tutaj bardzo zaangażowany w pracę w tym obszarze - dodał Dworczyk.

Dopytywany, czy wiadomo, kto zastąpi Niedzielskiego na stanowisku szefa NFZ szef KPRM odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy.

Mówiąc o nowym ministrze spraw zagranicznych, którym został Zbigniew Rau, Dworczyk podkreślił, że jest to kandydatura skonsultowana z prezydentem Andrzejem Dudą. Dlatego, że polityka zagraniczna, to również bardzo ważny obszar działania głowy państwa - zaznaczył.

Na pytanie, czy prawdą jest, że wcześniej propozycję zostania szefem resortu spraw zagranicznych odrzucił lider Porozumienia Jarosław Gowin Dworczyk odparł, że nie ma takiej wiedzy.