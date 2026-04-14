​Przedstawiciele resortu finansów przekazali w Sejmie, że dochody państwa po marcu sięgnęły 125,3 miliardów złotych, zaś wydatki prawie 194,5 mld. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa wyniósł blisko 69,4 mld złotych.

We wtorek podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu przedstawiciele resortu finansów poinformowali, że dane dotyczące marca są wstępne i mogą "w niewielkim stopniu ulec zmianie".

Ostateczne dane mają zostać podane do oficjalnej wiadomości w środę.

Budżet państwa. Prawie 70 miliardów złotych deficytu

Jednocześnie przekazali, że po marcu deficyt budżetu państwa zrealizowano na poziomie ok. 69,5 mld zł, czyli 25,6 procent poziomu zaplanowanego w tegorocznej ustawie budżetowej.

Dochody na poziomie 125,2 mld zł stanowią nieco ponad 19 proc. planu, a wydatki, które wyniosły 194,5 mld zł, to ponad 21 proc. planu.

Ponadto z danych resortu finansów wynika, że dochody w okresie styczeń - marzec były o niecałe 7 mld zł wyższe, czyli 5,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dochody podatkowe wyniosły 112,5 mld zł, rosnąc o 6,7 mld zł rok do roku, z czego podatek VAT zrealizowano na poziomie 86 mld zł (wzrost o 2 proc. rdr), a podatek akcyzowy 22 mld (wzrost o 12,7 proc. rdr).

Dochody z podatku PIT były natomiast ujemne i wyniosły minus 31,1 mld zł, co ma związek z wdrożoną reformą dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z CIT sięgnęły zaś nieco ponad 29 mld zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku.

Podwyższona stawka CIT

Przedstawiciele MF przypomnieli także, że od tego roku obowiązuje podwyższona stawka CIT m.in. dla banków komercyjnych. Wzrosła ona z 19 do 30 proc. i "efekty podwyższenia tej stawki są widoczne w zrealizowanych dochodach z CITu".

Wykonanie wydatków było zbliżone do ubiegłorocznego poziomu. Największe kwotowo były wydatki w części budżetu dotyczącego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (41,7 mld zł), obrony narodowej (24,2 mld zł), subwencji ogólnej JST (17,6 mld zł), obsługi długu (15,3 mld zł, czyli 17 proc. planu) oraz zdrowia (14,7 mld zł).

Ustawa budżetowa na ten rok przewiduje dochody na poziomie 647,2 mld zł, wydatki w wysokości 918,9 mld zł oraz deficyt wynoszący nie więcej niż 271,7 mld zł.