Ochronę flagi i innych symboli Unii Europejskiej zakłada projekt ustawy, który złożyli dziś w Sejmie parlamentarzyści Nowoczesnej. Projekt wprowadza ochronę prawną flagi UE na równi z flagą Polski; jej znieważanie lub niszczenie ma być zagrożone karą grzywny albo więzienia.

Obchody 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Dzisiaj obchodzimy w Polsce bardzo ważne święto - Dzień Flagi RP i dzisiaj Nowoczesna składa projekt ustawy o ochronie flagi Unii Europejskiej na równi z flagą polską. W ten sposób chcemy wyeliminować z życia publicznego takie sytuacje, które miały miejsce na początku kadencji PiS-u, gdy flagę UE wyprowadzano z urzędu premiera czy też określano ją "szmatą". Uważamy, że takie zachowania są niegodne, ponieważ flaga UE reprezentuje wartości nas wszystkich jako Polaków i jest na tyle ważnym elementem symboliki unijnej, że należy ją chronić - powiedział szef klubu Nowoczesnej, kandydat partii w eurowyborach Paweł Pudłowski.

W tej ustawie precyzujemy ochronę flagi Unii Europejskiej na równi z flagą Polski. Ewentualne konsekwencje jej niewłaściwego traktowania będą zatem takie jak w przypadku flagi polskiej, czyli nawet zagrożenie pozbawienia wolności do jednego roku - podkreślił poseł Nowoczesnej.



Projekt ustawy o statusie i ochronie symboli Unii Europejskiej przygotował poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński, który w pracach legislacyjnych ma reprezentować wnioskodawców (15 posłów z Nowoczesnej i dwóch z PSL-UED). W projekcie zapisano, że "otaczanie symbolu Unii Europejskiej szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela i obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, ich instytucji oraz organizacji". Projekt wskazuje, że flagę UE umieszcza się m.in. przy Sejmie, Senacie, siedzibie prezydenta Polski czy szefa rządu. W sposób zapewniający jej należną cześć i szacunek ma ona zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie.



Projekt ustawy wprowadza także ochronę prawną symboli Unii Europejskiej zakładając zmianę przepisów w Kodeksie wykroczeń. Zgodnie z propozycją Nowoczesnej karze aresztu albo grzywny mają podlegać osoby, które naruszą przepisy o poszanowaniu i ochronie symboli UE - na takiej samej zasadzie jak te osoby, które naruszą przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej. Zmiany mają objąć również przepisy w Kodeksie karnym; Nowoczesna proponuje, by karze grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności podlegały osoby, które na terytorium Polski publicznie znieważą, zniszczą, uszkodzą lub usuną flagę Unii Europejskiej.



W uzasadnieniu projektu ustawy posłowie wnioskodawcy podali, że jego celem jest uregulowanie statusu flagi Unii Europejskiej, określenie zasad jej umieszczania w budynkach publicznych oraz wprowadzenie ochrony prawnej tej flagi w postaci penalizacji jej publicznego znieważania, niszczenia, uszkadzania lub usuwania.



Symbolika związana z UE, a w szczególności jej flaga, jest ważna dla wielu Polek i Polaków, którzy popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz czują się Europejkami i Europejczykami. Niestety, mimo tego częste jest palenie, opluwanie lub niszczenie w inny sposób flagi Unii Europejskiej, zwłaszcza podczas demonstracji środowisk eurosceptycznych lub protestów antyeuropejskich - uzasadniła projekt Nowoczesna. Przypomniał, że incydenty tego typu miały miejsce np. na Marszu Niepodległości w Warszawie, który w założeniu miał łączyć Polki i Polaków.



Flaga Unii Europejskiej - jak przypomina w projekcie Nowoczesna - to krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, które reprezentują unię narodów Europy. Liczba gwiazd jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność - podali posłowie. Autorem koncepcji flagi europejskiej, którą zaakceptowały unijne instytucje, jest francuski rysownik Arsene Heitz, natomiast jej układ, proporcje i barwy opracował Paul M.G. Levy.