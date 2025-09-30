Praska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie wywieszania flag OUN-UPA podczas koncertu białoruskiego rapera Maksa Korzha na Stadionie Narodowym. Śledczy uznali, że nie doszło do propagowania ustrojów totalitarnych. W trakcie imprezy doszło jednak do licznych zatrzymań.

Koncert odbył się na Stadionie Narodowym / Archiwum / RMF FM

Brak podstaw do śledztwa ws. flag

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe otrzymała osiem zawiadomień dotyczących obecności czerwono-czarnych flag Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) podczas koncertu Maksa Korża, który odbył się na początku sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wszystkie zgłoszenia zostały dołączone do pierwotnego zawiadomienia złożonego przez operatora stadionu.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros przekazała, że prezentowanie czerwono-czarnych flag używanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię w trakcie koncertu, było rozpatrywane pod kątem publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, a także prezentowania przedmiotów propagujących faszystowski jak i nazistowski ustrój państwa.

Wyjaśniła, że zgromadzony materiał dowodowy nie ujawnił, iż osoby, które posiadały flagę, jak i inne przedmioty działały w zamiarze propagowania ideologii nazistowskiej czy też faszystowskiej.

Kontrowersje i reakcje polityków

Obecność flag OUN-UPA na koncercie wzbudziła kontrowersje i została nagłośniona przez polityków, w tym posła PiS Dariusza Mateckiego, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Ostatecznie jednak śledczy nie znaleźli podstaw do wszczęcia postępowania.

Podczas imprezy doszło do licznych incydentów. Stołeczna policja zatrzymała 109 osób za różne wykroczenia i przestępstwa, w tym posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, wnoszenie środków pirotechnicznych oraz wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci nałożyli mandaty na 50 osób na łączną kwotę około 11,5 tys. zł, a do sądu skierowali 38 wniosków o ukaranie.

Deportacje

Spośród zatrzymanych 63 cudzoziemców, 14 zostało deportowanych (12 obywateli Ukrainy i 2 Białorusi), a 13 osób dobrowolnie opuściło Polskę. Wobec trzech cudzoziemców wszczęto procedurę zobowiązania do powrotu, a 33 osoby wpisano do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP oraz do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), co skutkuje odmową wjazdu i pobytu w Polsce z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Straż graniczna zakończyła czynności wobec zatrzymanych cudzoziemców 9 września.