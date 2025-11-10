Wywieszanie flagi to gest, który łączy Polaków niezależnie od miejsca zamieszkania czy wieku. Biało-czerwona flaga powiewająca na wietrze to nie tylko symbol świąt państwowych, ale także wyraz dumy narodowej i szacunku wobec historii oraz wspólnoty. Jak jednak prawidłowo eksponować flagę? Jakie zasady obowiązują podczas jej wywieszania na balkonach, przed domami, w miejscach publicznych? Sprawdźmy, jak zrobić to zgodnie z tradycją i przepisami.
- Flaga narodowa najczęściej wieszana jest podczas ważnych świąt państwowych, ale coraz częściej także przy okazji rodzinnych uroczystości czy sukcesów sportowych.
- Flaga z godłem (białym orłem) jest zarezerwowana dla instytucji państwowych i nie powinna być używana przez osoby prywatne.
- Do użytku prywatnego najlepsza jest klasyczna flaga bez godła - biało-czerwony prostokąt, zawsze czysta, wyprasowana i w dobrym stanie.
- Flaga nie może dotykać ziemi, powinna być solidnie przymocowana, a podczas ceremonii należy okazać jej szacunek, stając twarzą i przyjmując postawę wyprostowaną.
Najczęściej po biało-czerwoną sięgamy z okazji ważnych uroczystości państwowych - 3 maja, 11 listopada, 2 maja, który od 2004 roku jest oficjalnym Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednak coraz częściej flaga pojawia się także podczas innych ważnych momentów: rocznic rodzinnych, ślubów, jubileuszy, a nawet sukcesów sportowych czy wydarzeń lokalnych. Taką praktykę możemy obserwować w wielu krajach, gdzie eksponowanie flagi stało się elementem codziennej tożsamości i dumy narodowej.
Kiedy nie wolno używać flagi z godłem?
Warto wiedzieć, że nie każda flaga nadaje się do wywieszenia przez osoby prywatne. Flaga z godłem, czyli białym orłem na czerwonym tle, jest zastrzeżona wyłącznie dla wybranych instytucji. Zgodnie z ustawą, mogą jej używać m.in. placówki dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas lotów zagranicznych, kapitanaty portów czy statki morskie. Obywatele indywidualni nie powinni sięgać po ten wariant flagi.
Najbardziej uniwersalna i odpowiednia do użytku prywatnego jest klasyczna flaga bez godła - prosty, dwukolorowy prostokąt w barwach bieli i czerwieni.
Flaga powinna być zawsze czysta, wyprasowana i w dobrym stanie. Brudna, podarta, sprana czy pomazana flaga to wyraz braku szacunku wobec symboli narodowych. Jeśli flaga jest zniszczona, nie nadaje się już do wywieszania - wymaga godnego zniszczenia. Najlepiej zrobić to poprzez spalenie lub rozdzielenie barw, tak by nie przypominała już narodowego symbolu.
Flagi papierowe, często używane podczas uroczystości, również nie powinny trafiać do śmieci - warto zadbać, by ich utylizacja odbyła się w sposób godny.
Jak prawidłowo wywiesić flagę?
Wywieszając flagę, zadbajmy o to, by była solidnie przymocowana - do drzewca, balkonu czy elewacji. Flaga nie może dotykać ziemi, podłogi ani być zamoczona.
Jeśli zaplącze się wokół drzewca, należy ją rozplątać - zaplątana flaga nie jest ozdobą i nie prezentuje się godnie. Pamiętajmy także, by nie wywieszać flagi w miejscach, gdzie łatwo może się zniszczyć lub zabrudzić.
Podczas ceremonii podnoszenia lub opuszczania flagi, a także w czasie pochodów, przemarszów czy przeglądów, obowiązują szczególne zasady. Wszyscy obecni, poza osobami w mundurach, powinni zwrócić się twarzą do flagi i przyjąć postawę wyprostowaną. To wyraz szacunku wobec narodowego symbolu i tradycji.