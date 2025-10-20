Donald Trump i Władimir Putin planują negocjacje w Budapeszcie. Co na to Wołodymyr Zełenski? Ukraiński prezydent oświadczył, że jest gotów się tam udać, choć stwierdził, że Węgry nie są dobrym miejscem do rozmów o pokoju w jego kraju.
- Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do wyjazdu do Budapesztu w kontekście planowanych tam negocjacji między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem.
- Ukraiński prezydent podkreślił jednak, że Budapeszt nie jest jego zdaniem odpowiednim miejscem do rozmów o pokoju w Ukrainie.
- Zełenski skrytykował premiera Węgier Viktora Orbána, twierdząc, że nie wierzy, by mógł on zrobić coś pozytywnego dla Ukraińców, biorąc pod uwagę jego dotychczasową postawę wobec Ukrainy.
Ponieważ rozmawiamy o pokoju w Ukrainie, a nie o wyborach na Węgrzech, nie uważam, że premier (Węgier Viktor Orban), który wszędzie blokuje Ukrainę, może zrobić coś pozytywnego dla Ukraińców, albo chociaż coś umiarkowanego - powiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, którą relacjonuje w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina.
Jeśli zostanę zaproszony do Budapesztu, jeśli będzie to zaproszenie w formacie trójstronnego spotkania, albo - jak się to nazywa - dyplomacji objazdowej, w ramach której prezydent Trump spotyka się z Putinem, a potem ze mną, to w takiej czy innej formie dojdziemy do porozumienia - zaznaczył ukraiński prezydent, cytowany przez AFP.
