Donald Trump i Władimir Putin planują negocjacje w Budapeszcie. Co na to Wołodymyr Zełenski? Ukraiński prezydent oświadczył, że jest gotów się tam udać, choć stwierdził, że Węgry nie są dobrym miejscem do rozmów o pokoju w jego kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / OLE BERG-RUSTEN / AFP/EAST NEWS

Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do wyjazdu do Budapesztu w kontekście planowanych tam negocjacji między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem.

Ukraiński prezydent podkreślił jednak, że Budapeszt nie jest jego zdaniem odpowiednim miejscem do rozmów o pokoju w Ukrainie.

Zełenski skrytykował premiera Węgier Viktora Orbána, twierdząc, że nie wierzy, by mógł on zrobić coś pozytywnego dla Ukraińców, biorąc pod uwagę jego dotychczasową postawę wobec Ukrainy.

Ponieważ rozmawiamy o pokoju w Ukrainie, a nie o wyborach na Węgrzech, nie uważam, że premier (Węgier Viktor Orban), który wszędzie blokuje Ukrainę, może zrobić coś pozytywnego dla Ukraińców, albo chociaż coś umiarkowanego - powiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, którą relacjonuje w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina.

Jeśli zostanę zaproszony do Budapesztu, jeśli będzie to zaproszenie w formacie trójstronnego spotkania, albo - jak się to nazywa - dyplomacji objazdowej, w ramach której prezydent Trump spotyka się z Putinem, a potem ze mną, to w takiej czy innej formie dojdziemy do porozumienia - zaznaczył ukraiński prezydent, cytowany przez AFP.