Do niedzieli 4 maja w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie (woj. kujawsko-pomorskie) trwa Archeologiczna Majówka. To wydarzenie, które pokazuje odwiedzającym, jak wyglądało codzienne życie w różnych epokach historii - przede wszystkim w paleolicie, neolicie i wczesnym średniowieczu. Sprawdziliśmy, co czeka na odwiedzających.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM Jak żyło się osiem tysięcy lat temu? Z czego wykonywano narzędzia w czwartym tysiącleciu przed naszą erą? A może jesteście ciekawi, co działo się na ziemiach polskich w czasach pierwszych królów? W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie trwa majówkowa akcja, podczas której można dowiedzieć się, jak żyli nasi przodkowie. Chcemy przede wszystkim pokazać naszym odwiedzającym codzienne aktywności w różnych epokach dziejowych. Mamy obozowisko łowców i zbieraczy, gdzie można dowiedzieć się, jak wyglądało życie ok. 8 tysięcy lat temu. Następnie przechodzimy do osady pierwszych rolników sprzed 6 tysięcy lat - mówi Magdalena Zawol, archeolog, kierownik działu organizacji wydarzeń muzealnych. Kolejnym punktem na mapie jest osada obronna na półwyspie, najbardziej charakterystyczne miejsce w całym Muzeum Archeologicznym w Biskupinie (ok. 2700 lat temu). Wycieczkę można zakończyć w wiosce piastowskiej, gdzie stacjonują wojowie oraz mieszkańcy wioski z czasów pierwszych królów Polski. Obozowisko łowców i zbieraczy oraz osada pierwszych rolników Naszą wycieczkę zaczynamy w obozowisku łowców i zbieraczy oraz w osadzie pierwszych rolników. To miejsce, w którym nasi odwiedzający dowiadują się, jak wyglądało życie kilka tysięcy lat temu - mówi Piotr Kasprzyk z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Obozowisko łowców i zbieraczy / Beniamin Kubiak-Piłat Obozowisko łowców i zbieraczy / Beniamin Kubiak-Piłat Turyści mogą dowiedzieć się, jakie zioła zbierano osiem tysięcy lat temu oraz jak wyglądały ówczesne polowania. Kolejnym przystankiem jest osada pierwszych rolników - tu znajduje się m.in. miejsce wytwarzania dziegciu. To jedna z najstarszych substancji chemicznych wytwarzanych przez człowieka - mówi Piotr Kasprzyk. Służyła przede wszystkim do klejenia, np. narzędzi, a wytwarzano ją z kory brzozowej. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wyglądało życie przed tysiącami lat? Rozmowa z Piotrem Kasprzykiem z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie W osadzie pierwszych rolników odwiedzający mogą przejść przez chatę zbudowaną na wzór tej, która miała stać w tym miejscu kilka tysięcy lat temu. Co ciekawe, należy zauważyć, że te chaty są dość długie. Tam znajdowało się tak naprawdę całe gospodarstwo. W jednym miejscu mieszkano, trzymano zwierzęta i przechowywano wszystkie przedmioty - tłumaczy Piotr Kasprzyk. Osada pierwszych rolników / Beniamin Kubiak-Piłat Osada obronna na półwyspie Najbardziej rozpoznawalnym miejscem w całym Muzeum Archeologicznym jest osada obronna na półwyspie. Po przekroczeniu charakterystycznej bramy można odwiedzić kilka izb w dwóch długich drewnianych budynkach, w których prezentowane są m.in. wyroby metalurgiczne, garncarskie oraz materiały utkane na wzór tych sprzed kilku tysięcy lat. Osada obronna / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM W Biskupinie nie znano koła garncarskiego - mówi Tomasz Prosianowski, garncarz z Biskupina. Naczynia lepiono metodą wałeczkowo-taśmową. Wszystko było wykonywane ręcznie - dodaje. O tym, czym była metoda wałeczkowo-taśmowa, mogą się przekonać odwiedzający specjalną izbę garncarzy. Każdy chętny turysta otrzymuje tam porcję gliny, z której może wykonać swoje naczynie. Garncarze wyjaśniają, jak krok po kroku przygotować swoje gliniane naczynia, które później można zabrać do domu. Osada obronna / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM Kolejnym ciekawym punktem w osadzie obronnej jest zakład metalurgiczny. Przewodnicy opowiadają tam o przedmiotach codziennego użytku wykonanych z brązu. To przede wszystkim narzędzia, siekierki, czekany, noże oraz biżuteria - wyjaśnia Albin Sokół, archeolog. Pokazujemy tu, jak wyglądał sam proces wytwarzania i zachęcamy do tego, by zaznajomić się z historią tamtego okresu - dodaje. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Epoka neolitu - wyrabianie narzędzi i metalurgia. Rozmowa z Albinem Sokołem, archeologiem z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Ponadto na półwyspie można przejść po zabytkowych wałach obronnych lub wybrać się w podróż po jeziorze repliką łodzi. Narzędzia w zakładzie metalurgicznym / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM Wioska piastowska Ostatnim ciekawym punktem wycieczki jest osada piastowska. To kilka drewnianych chat wzniesionych w miejscu dawnej osady, znajdującej się nieopodal niezachowanego do dziś grodu z czasów pierwszych Piastów. W osadzie można przekonać się, jak żyli wczesnośredniowieczni mieszkańcy dzisiejszej Polski. Osada piastowska w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie (9 zdjęć)







+ 5







W każdej z chat prezentowane są inne zajęcia oraz specjały. Mamy tu stanowiska tkaczy, rolników, garncarzy, bębniarzy, zielarzy oraz kucharzy - wylicza Magdalena Zawol, archeolog, kierownik działu organizacji wydarzeń muzealnych. Turyści mogą przekonać się, jak we wczesnym średniowieczu mielono zboże, ile ważyła zbroja wojowników oraz jak wytwarzano instrumenty. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czym walczyli wojowie Bolesława Chrobrego? Rozmowa z "Miszelem" i "Boguszem" z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Ponadto w pobliżu można zobaczyć walki wojowników, spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku lub spróbować specjałów średniowiecznej kuchni. Majówka w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie potrwa do 4 maja. Opracowanie: Cezary Faber