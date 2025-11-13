Najczęściej notowanym artystą w historii OLiS jest Dawid Podsiadło. Pojawił się on na liście 548 razy. Za nim uplasowali się m.in. Ich Troje, zespół Feel, Kazik Staszewski, Sanah czy Taco Hemingway.

Dawid Podsiadło, Kazik Staszewski, Piotr Kupicha, fot. Łukasz Kalinowski / Piotr Matusewicz / East News

Oficjalna Lista Sprzedaży (OLiS), przygotowywana przez Związek Producentów Audio Video (ZPAV), obchodzi swoje 25-lecie. To jedno z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o rynku muzycznym w Polsce pokazujące, czego słuchają i co kupują Polacy.

Pierwsza lista OLiS została przygotowana 30 października 2000 roku, a pierwsze oficjalne notowanie opublikowano 13 listopada 2000 r. Obejmowało 50 najpopularniejszych albumów sprzedanych w tygodniu od 23 do 29 października 2000 r. Od tego czasu ukazało się 1 276 notowań, dokumentujących 25 lat historii polskiego rynku fonograficznego. Notowania te odzwierciedlały zmianę muzycznego gustu Polaków i inne zjawiska, jak chociażby renesans winyli czy rozwój streamingu.

Zgodnie z komunikatem przygotowanym przez OLiS to właśnie Dawid Podsiadło, autor takich przebojów jak "Trójkąty i kwadraty", "Nie ma fal" czy "Małomiasteczkowy", był najczęściej notowanym artystą w historii OLiS. Artysta zadebiutował w zestawieniu w 2013 roku. Od tego czasu - solo lub w duetach - pojawił się na liście 548 razy.

Na liście Taco Hemingway, Sanah i Kazik Staszewski

Tuż za nim uplasował się O.S.T.R. z 432 notowaniami. Podium zamyka Kazik Staszewski, który - sam lub wraz z zespołem Kult - od 2001 roku był obecny na 340 notowaniach. Dalej uplasowali się Taco Hemingway (333) i Andrea Bocelli (318).



Jeśli chodzi o Staszewskiego, to nie tylko znalazł się pośród artystów najczęściej wymienianych w notowaniu. Kazik i zespół Kult mogą także pochwalić się 38 notowaniami, w których zajęli pierwsze miejsce. Tuż za nimi plasuje się zespół Ich Troje, który otwierał zestawienia OLiS 36 razy. Trzecie miejsce należy do artystki młodego pokolenia - Sanah, która zadebiutowała w 2020 roku i od tego czasu 30 razy znalazła się na szczycie listy.

Zespół Feel otwierał zestawienie 27 razy, a Dawid Podsiadło 24. Muzycy grupy Feel, co więcej, są autorami albumu, który najczęściej zdobywał pierwsze miejsce w ostatnich 25 latach. Debiutancka płyta "Feel" z 2007 roku utrzymała się na szczycie zestawienia przez 26 tygodni. Do tego rekordu nieco zbliżył się zespół Ich Troje i krążek "AD.4", który dominował na liście przez 20 tygodni.

12 tygodni na szczycie zdołały utrzymać się albumy "Psałterz Wrześniowy" - wspólny projekt Zbigniewa Książka i Piotra Rubika, "Ten New Songs" Leonarda Cohena, "Po piąte... A niech gadają" zespołu Ich Troje oraz "Myśliwiecka" Artura Andrusa. Pierwszą piątkę zamyka płyta "Uczta" Sanah, która dominowała przez 10 tygodni.



OLiS to nie tylko ranking sprzedaży, ale także kronika zmian, jakie zachodzą w polskim rynku muzycznym - mówi Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV.

Od 25 lat dostarczamy branży rzetelnych danych i stabilnych narzędzi analitycznych, które pozwalają obserwować, jak zmieniają się gusta słuchaczy i formaty dystrybucji muzyki. Jako ZPAV jesteśmy dumni, że możemy pełnić rolę wiarygodnego eksperta i partnera dla całego sektora - dodaje.