"Da się 'być po żadnej stronie', ale nie da się konwersować z ludźmi, którzy są w jednej lub drugiej bandzie - odpowiedział Kazik Staszewski Robertowi Mazurkowi na pytanie o ocenę polskiej polityki. Tematem Porannej rozmowy w RMF FM była m.in. najnowsza płyta Kazika i Kwartetu ProForma "Po moim trupie". "To nie jest mój najbardziej polityczny, ale najbardziej szczery album" - powiedział muzyk.

Wideo youtube

Kazik o polskiej polityce

Robert Mazurek zaczął rozmowę od pytań o ostatni album. "Po moim trupie" - taki nosi tytuł płyta sygnowana przez Kazika i Kwartet ProForma.

Nie jest to mój najbardziej polityczny album, ale najbardziej szczery - powiedział artysta. Jest otwarciem się i powiedzeniem o rzeczach, o których do tej pory milczałem.

"Uciekam z Polski, uciekam precz przed plemienną napierdalanką" - cytował tekst jednego z utworów Mazurek.

No, uciekam. Wszystko, co pamiętam od roku 2005, to jest ta plemienna napierdalanka. Ile można na to patrzeć? - pytał Kazik. PO-PiS to dwie gałęzie pochodzące od jednej babci. Sensem istnienia jednych, jest istnienie drugich. I na odwrót - mówił gość Roberta Mazurka. Tekst jest jednak ironiczny. Nigdzie nie uciekam - podkreślił artysta.

Czy ta piosenka jest klęską artysty, który kiedyś śpiewał "Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto"? Ten artysta teraz śpiewa" "Uciekam z Polski, której zaczynam sie bać, uciekam z Polski, bo prosto nie da się tu stać" - pytał Mazurek.

Da się "być po żadnej stronie", ale nie da się konwersować z ludźmi, którzy są w jednej lub drugiej bandzie - odparł Kazik Staszewski. Wykasowałem z telefonu wszystkich, którzy w tej plemiennej nawalance biorą czynny udział. Nie mam pustego telefonu, ale takich ludzi jest sporo - tak polityczny spór w Polsce między zwolennikami PO i PiS komentował artysta.

Nie śmieszą mnie memy, które ukazują jednych, czy drugich jako stado małp, a drugich jako mędrców, które te małpy chcą ucywilizować. Jedna strona potrzebuje bezwzględnie do swojej narracji strony drugiej. Może kiedyś powstanie coś trzeciego - komentował Kazik. I porównał walkę PiS i PO i do uścisku dwóch buldogów.

Rok po wyborach

Mazurek pytał Kazika o o jego refleksje rok po wyborach. Artysta odparł, że cieszy się ze swego wyboru.

Uległem intensywnej propagandzie, by jednak pójść i wziąć udział w wyborach - powiedział Kazik. Te 8 lat PiS to już było... Wystarczy - mówił Kazik.

Zaraz dodał jednak, że zaciężne armie obydwu obozów politycznych uniemożliwiają jakąkolwiek zmianę i "nie da się z nimi gadać w ogóle".

Koncerty Kultu

W dalszej części tematem rozmowy były m.in. plany koncertowe Kazika. Wyjawił, że najbliższą trasę Kultu chce zakończyć koncertem na świeżym powietrzu na Teneryfie. Większość biletów na to wydarzenie jest już wyprzedana, z Polski na ten koncert poleci około 1,5 tys. osób. Odbędzie sie on 29 listopada.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pojawi się tutaj pełne omówienie rozmowy.