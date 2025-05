Większość biskupów w Polsce, w tym metropolita warszawski, gdański, białostocki i przemyski, wydali dekrety dotyczące dyspensy od wstrzemięźliwości spożywania pokarmów mięsnych w piątek - 2 maja. Wiernych zobowiązano natomiast np. do modlitwy za ojczyznę, pokój na świecie, czy jałmużny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku.

Piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje w trzech przypadkach: w piątki, w które wypada uroczystość; dni w randze uroczystości (np. piątek w Oktawie Wielkanocy) oraz gdy zostanie udzielona dyspensa zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

W związku z tym, że najbliższy piątek 2 maja przypada między dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy, co sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu dni okresu paschalnego metropolita warszawski abp Adrian Galbas udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych dla wiernych przebywających na terenie archidiecezji warszawskiej. Korzystających z niej zobowiązał do ofiarowania tego dnia dowolnej modlitwy według intencji wybranej przez papieża.

Podobną decyzję podjął również ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński. Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących oraz pokoju na świecie - napisał bp Kamiński.

Korzystających z dyspensy metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC zobowiązał "do odmówienia Ojcze nasz, w intencji nowych i powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego". Identyczną dyspensę wydał bp kielecki Jan Piotrowski.

Z kolei metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel korzystających z dyspensy zachęcił "do modlitwy w intencji ojczyzny i do praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia" zaś metropolita białostocki abp Józef Guzdek zobowiązał "do zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji o pokój na świecie (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich".

"Modlitwa w intencji papieża"

Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz w wydanym dekrecie zachęcił "do modlitwy w intencjach papieża i podjęcia uczynków miłosierdzia".

Administrator Archidiecezji Katowickiej bp Marek Szkudło zobowiązał korzystających z dyspensy do "o modlitwę w intencji cierpiących i o przekazanie - w miarę możliwości - jałmużny dla biednych".

Ordynariusz diecezji ełckiej bp Jerzy Mazur zachęcił w dekrecie, aby "wierni przyjmując dar dyspensy odmówili modlitwę Ojcze Nasz w intencji poszanowania życia ludzkiego".

Z kolei ordynariusz płocki bp Szymon Stułkowski zachęcił do zastąpienia obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, "innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności". Podobnie zdecydował abp Józef Górzyński na terenie archidiecezji warmińskiej oraz bp Artur Ważny na terenie diecezji sosnowieckiej oraz bp Andrzej Siemieniewski na terenie diecezji legnickiej.

Biskup drohiczyński Piotr Sawczuk "zachęcić wiernych do trzeźwości i form pokuty, zwłaszcza uczynków miłości i pobożności".

Abp Wacław Depo zalecił korzystającym z dyspensy na terenie archidiecezji częstochowskiej "ofiarować dowolną modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz podjęcie zgodnie z własnym wyborem formy zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej wobec potrzebujących, bądź ofiarowanie jałmużny".

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zobowiązał wiernych, "aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Kościoła lub zastąpili wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności".

W kilku diecezjach biskupi wydali dyspensę bez nakładania na wiernych obowiązków podjęcia jakiegoś zobowiązania. Tak zrobił bp Andrzej Czaja dla osób przebywających na terenie diecezji opolskiej, bp Ryszard Kasyna w diecezji pelplińskiej, bp Jan Wątroba w diecezji rzeszowskiej oraz bp Krzysztof Włodarczyk na terenie diecezji bydgoskiej.

Zasady wstrzemięźliwości i postu w Kościele katolickim

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa" - wskazuje Kodeks Prawa Kanonicznego.

Dokument wyjaśnia, że do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązani są wszyscy katolicy, którzy ukończyli 14 lat. Natomiast post mają obowiązek zachowywać wszystkie osoby między 18. a 60. rokiem życia.

"Jeśli więc w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę" - napisali biskupi w komunikacie po 362. Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku.