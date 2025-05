Ile dni trwa konklawe? Kto zostanie następcą papieża Franciszka i kiedy poznamy nowego Ojca Świętego? W środę 7 maja w Watykanie kardynałowie rozpoczynają procedurę wyboru nowej głowy Kościoła katolickiego.

Kardynałowie w Watykanie / Fabio Frustaci / PAP/EPA

W środę 7 maja rozpoczyna się konklawe w Watykanie, mające na celu wybór 267. papieża.

Kardynałowie w uroczystej procesji przejdą do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie złożą przysięgę i rozpoczną głosowanie.

Głosowania będą odbywać się dwa razy rano i dwa razy po południu, aż do wyboru nowego papieża.

Czarny dym nad Kaplicą Sykstyńską oznacza brak decyzji, biały - wybór nowego papieża.

Ogłoszenie nowego papieża następuje poprzez formułę "Habemus Papam" na balkonie bazyliki watykańskiej.

Czas trwania konklawe jest nieprzewidywalny. Ile może potrwać wybór papieża?

7 maja początek konklawe

W środę 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się msza "Pro eligendo Papa", mająca na celu modlitwę w intencji wyboru nowego, 267. papieża. Ceremonii będzie przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re.

Jednak to dopiero początek gorących dni. O godzinie 16:30 kardynałowie w uroczystej procesji przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpocznie się konklawe. To właśnie tam, w atmosferze skupienia i modlitwy, uczestnicy konklawe złożą przysięgę na dochowanie tajemnicy obrad. Nie zabraknie również rozważań nad znaczeniem wyboru nowego papieża.

Z chwilą zamknięcia drzwi Kaplicy Sykstyńskiej, jeszcze tego samego dnia, odbędzie się pierwsze głosowanie. W kolejnych dniach kardynałowie będą kontynuować proces wyborczy, głosując dwa razy rano i dwa razy po południu, aż do momentu wyłonienia następcy św. Piotra.

Proces wyboru następcy św. Piotra, choć otoczony wielowiekową tradycją, wciąż budzi zainteresowanie i emocje na całym świecie.

Adam Ziemienowicz, Mateusz Krymski / PAP

Kiedy biały dym nad Kaplicą Sykstyńską?

Kluczowym momentem, na który czekają wierni zgromadzeni na placu świętego Piotra, jak i obserwatorzy na całym globie, jest pojawienie się dymu nad Kaplicą Sykstyńską. Zasady są jasne i niezmienne od lat: czarny dym oznacza, że głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, natomiast biały - że wybrano nowego papieża.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do koloru dymu, szczególnie przy niekorzystnych warunkach pogodowych, do sygnału dymnego dołączone jest bicie dzwonów. To dodatkowy znak dla wiernych, że konklawe dobiegło końca.

Zwyczajowo, niedługo po ukazaniu się białego dymu, na balkonie bazyliki watykańskiej pojawia się kardynał diakon, by ogłosić "Habemus Papam" - "Mamy papieża", ujawniając imię i nazwisko nowego biskupa Rzymu oraz imię papieskie, które przyjął.

Jak długo potrwa konklawe?

Trudno przewidzieć, jak długo potrwa wybór nowego papieża. Mimo że oczekuje się, że konklawe 2025 roku nie potrwa długo, każda chwila napięcia i oczekiwania jest dla wiernych czasem intensywnej modlitwy i nadziei.

Wierni i obserwatorzy na całym świecie z niecierpliwością czekają na moment, gdy biały dym nad Kaplicą Sykstyńską ogłosi światu wybór nowego papieża.

W 2005 roku papież Benedykt XVI został wybrany w czwartym głosowaniu drugiego dnia konklawe. W 2013 roku piąte głosowanie trzeciego dnia konklawe przyniosło Kościołowi wybór papieża Franciszka.

Choć obecnie trudno przewidzieć, jak długo potrwa najbliższe konklawe, historia pokazuje, że proces ten znacznie się przyspieszył. W ciągu ostatnich 100 lat żadne konklawe nie przekroczyło pięciu dni. To znacząca zmiana, zwłaszcza gdy spojrzymy wstecz, do średniowiecza.

Włoskie media przypominają z ironią o rekordowym konklawe, które odbyło się w XIII wieku w Viterbo. Według legendy, wybór papieża trwał tam ponad 1000 dni! Zirytowane władze miasteczka, chcąc przyspieszyć decyzję grupy około 20 kardynałów, zdecydowały się na drastyczne środki - racjonowanie wody i jedzenia.

To ciekawy przykład, jak bardzo zmieniły się metody i tempo wyboru papieża na przestrzeni wieków. Dzisiejsze konklawe, mimo wszystkich swoich tajemnic i nieprzewidywalności, odbywa się zdecydowanie sprawniej i szybciej, co jest odzwierciedleniem zmieniających się czasów i podejść w Kościele Katolickim.