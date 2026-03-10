"Wszyscy czekamy na marcową Konferencję Episkopatu Polski, zobaczymy, czy w końcu wyjdziemy z tej konferencji z komisją ogólnopolską. Trzeba mieć nadzieję" - tak o powstaniu niezależnej komisji ds. pedofilii w Kościele mówił w Porannej rozmowie w RMF FM kardynał Grzegorz Ryś. Powołanie gremium ma być jednym z tematów ruszającego dziś 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Dziś rusza zebranie KEP / Anita Walczewska / East News

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Jeszcze przed rozpoczęciem zebrania z dziennikarzami w jego sprawie spotka się rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Przedstawiciele mediów nie będą mogli jednak zadawać pytań w trakcie briefingu Leszka Gęsiaka.

Episkopat poinformował już jednak, jaki jest plan i jakimi tematami będą się zajmować polscy biskupi w trakcie spotkania w Warszawie.

Komisja ds. pedofilii jednym z tematów

404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski potrwa do 12 marca. Jak wynika z oficjalnego komunikatu KEP, prace będą dotyczyły m.in. powołania komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.

O tym, jak jest to istotne, mówił w Porannej rozmowie w RMF FM kard. Grzegorz Ryś . Duchowny podkreślał, jak ważne w tym zakresie będzie marcowe spotkanie KEP. Zobaczymy, czy w końcu wyjdziemy z tej konferencji z komisją ogólnopolską. Trzeba mieć nadzieję - mówił. Ufam, że jest możliwa, bo rodziła się ze wspólnego namysłu - zaznaczył kard. Ryś.

Metropolita krakowski przypomniał, że obecnie działa zespół pracujący nad tekstem wyjściowym dotyczącym powołania komisji zajmującej się ważnymi kwestiami w Kościele. Kardynał Ryś podkreślił, że niektóre z proponowanych zmian ocenia pozytywnie, odnosząc się przy tym do własnych doświadczeń z tworzenia podobnej komisji w Łodzi. Jak tworzyłem komisję w Łodzi, to to widziałem, ile rzeczy w tym naszym pierwszym projekcie w ogóle nie zdążyliśmy zapisać - zaznaczał.

Hierarcha wyraził również obawy związane z ewentualnym zaniechaniem powołania ogólnopolskiej komisji. Boję się bardziej tego, gdyby (taka komisja - przyp. RMF FM) nie powstała, niż gdyby powstała. Uważam, że dla Kościoła będzie dramatycznie, jeśli nie powstanie - mówił.

Podkreślił, że jeśli nie powstanie komisja o zasięgu krajowym, to inicjatywa taka zostanie podjęta na poziomie lokalnym w Krakowie. Kardynał Ryś przewiduje, że wówczas podobne komisje mogą zostać powołane także w innych diecezjach w Polsce.

Jakie inne tematy będą poruszane?

Podczas najbliższego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi będą rozmawiać również o życiu parafii w różnych jego aspektach. Jak zapowiedział sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak, prace będą prowadzone w grupach, a refleksja obejmie cztery główne wymiary funkcjonowania parafii: duszpasterski (inicjacja chrześcijańska, życie liturgiczne i modlitewne), katechetyczno-ewangelizacyjny (życie słowem Bożym, katecheza parafialna), charytatywny (posługa na rzecz potrzebujących) oraz administracyjny (zarządzanie parafią w duchu synodalnym).

W trakcie obrad swoimi doświadczeniami podzielą się także przedstawiciele episkopatów z innych krajów Europy, którzy przedstawią modele funkcjonowania parafii w swoich ojczyznach oraz wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne wspólnoty parafialne.

Wśród innych tematów znajdą się m.in. bieżące działania Fundacji Świętego Józefa KEP, inicjatywy związane z jubileuszem 300-lecia kanonizacji św. Stanisława Kostki oraz przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych Taize w Łodzi.

Zwieńczeniem drugiego dnia obrad będzie Msza Święta w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, podczas której biskupi uczczą 400-lecie istnienia parafii św. Krzyża oraz 400. rocznicę założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo.

Na koniec konferencja prasowa

W komunikacie KEP poinformowano, że po zakończeniu obrad o godzinie 15:00 12 marca (czwartek) odbędzie się konferencja prasowa.