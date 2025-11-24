Posiedzenie sądu w sprawie wniosku o aresztowanie Zbigniewa Ziobry będą zabezpieczać dodatkowi policjanci. Jeśli były minister pojawiłby się w sądzie, mógłby zostać zatrzymany jeszcze na sali sądowej.

Zwolennicy Zbigniewa Ziobry podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. / Paweł Wodzyński / East News

Decyzja w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry może zapaść 22 grudnia. O godz. 10:00 rozpocznie się w tej sprawie posiedzenia w sądzie rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

Na co dzień zabezpieczeniem mokotowskiego sądu zajmuje się stale kilku funkcjonariuszy policji sądowej. Na posiedzenie w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry sąd poprosił jednak o obecność funkcjonariuszy Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji - dowiedział się dziennikarz RMF FM.

Nieoficjalne uzasadnienia mówią o zapobieganiu naruszaniu porządku przez możliwe manifestacje poparcia czy wrogości wobec podejrzanego w sądzie.

Głównym zadaniem Wydziału Konwojowego, jak wskazuje jego nazwa, nie jest jednak zabezpieczanie, ale transportowanie zatrzymanych i aresztowanych. Obecność jego funkcjonariuszy na posiedzeniu daje możliwość natychmiastowego wykonania postanowienia sądu.

W to, że Zbigniew Ziobro pojawi się za cztery tygodnie, w sądzie nikt raczej nie wierzy. Gdyby tak jednak było, policyjny konwój będzie na to gotów.

Ziobro stracił immunitet

Sejm uchylił immunitet Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie 7 listopada br. Kilka godzin później prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Zarzuty, które prokuratura chce przedstawić Ziobrze, dotyczą m.in. założenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Jak mówił rzecznik PK, łącznie zarzuty wobec Ziobry, w tym dotyczące współdziałania przy udzielaniu dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują kwotę ponad 143 mln zł.

Według Ziobry, wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".