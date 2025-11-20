​"Zabezpieczenie mojego majątku to kolejny akt zemsty za śledztwa ujawniające wielką korupcję ludzi Tuska (...). Decyzja wobec mnie jest bezprawna" - tak Zbigniew Ziobro odniósł się do decyzji prokuratury o zabezpieczeniu jego majątku. Chodzi o obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym. "Jestem niewinny" - napisał Ziobro na X.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkusnik / East News

Odpowiedź Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro odniósł się we wpisie na platformie X do decyzji prokuratury o zabezpieczeniu jego majątku. Były minister sprawiedliwości ocenił, że ta decyzja to "kolejny akt zemsty za śledztwa ujawniające wielką korupcję ludzi Tuska - Nowaka, Giertycha, Grodzkiego, Gawłowskiego, Karpińskiego - oraz sprawy dotyczące jego samego". W jego opinii "te postępowania są zamiatane pod dywan".

W swoim oświadczeniu przyznał, że ruch prokuratury ws. jego majątku "nie robi na nim wrażenia". W opinii polityka, decyzja jest bezprawna. "Jestem niewinny" - dodał.

"Martwić powinni się ci, którzy w otoczeniu Tuska kradli na potęgę. Wrócimy, dokończymy te sprawy i państwo odbierze im nielegalnie zdobyty majątek" - zapowiedział polityk.