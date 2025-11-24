Zgodnie z opublikowanym przez KPRM programem udziału Tuska w szczycie w Angoli, tematyka spotkania będzie obejmować m.in. kwestie pokoju i bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz prezentację unijnej inicjatywy gospodarczo-rozwojowej Global Gateway.

Costa zapowiedział, że w poniedziałek rano na marginesie szczytu dojdzie do specjalnego spotkania wszystkich szefów rządów i państw UE. Tematem będzie plan pokojowy dla Ukrainy. Po zakończeniu tych rozmów przywódcy wezmą udział w sesji otwierającej szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska.

Podczas I sesji tematycznej w poniedziałek po południu przewidziano wystąpienie premiera Tuska. Na wtorek zaplanowane są dwie sesje - II tematyczna oraz zamykająca.

KPRM zaznaczyła, że 7. szczyt UE-UA przypada w 25-lecie partnerstwa między obu tych organizacji, nawiązanego w Kairze w 2000 r.

Na marginesie szczytu Grupy G20 w Johannesburgu w sobotę spotkali się przywódcy UE, Kanady, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii na temat Ukrainy. W wydanym wspólnie oświadczeniu liderzy podkreślili, że projekt planu USA dla Ukrainy jest podstawą wymagającą dalszej pracy. Zaznaczyli, że "granice nie mogą być zmieniane siłą", i wyrazili zaniepokojenie "proponowanymi ograniczeniami sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby Ukrainę na przyszłe ataki". Powtórzyli też, że wszelkie elementy planu pokojowego dotyczące UE lub NATO "wymagałyby zgody odpowiednio członków UE i NATO".

Z kolei w niedzielę w Genewie w Szwajcarii spotkali się przedstawiciele nieformalnej grupy E3 Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a także UE, USA i Ukrainy. Rozmowy także dotyczyły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, który zaproponowały Stany Zjednoczone.