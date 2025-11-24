Premier Donald Tusk dotarł do Angoli, gdzie weźmie udział w szczycie Unia Europejska-Unia Afrykańska. Na marginesie tego wydarzenia odbędzie się specjalne spotkanie szefów rządów i państw UE. Premier zamierza przedstawić na nim polski punkt widzenia na plan pokojowy dla Ukrainy.
- Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Angoli, gdzie bierze udział w 7. szczycie Unia Europejska-Unia Afrykańska.
- Szczyt odbywa się w Luandzie, która świętuje 50-lecie niepodległości Angoli oraz rotacyjne przewodnictwo tego kraju w Unii Afrykańskiej.
- W wydarzeniu uczestniczą przywódcy 27 państw UE i 55 krajów UA - rozmawiają o współpracy w takich obszarach jak pokój, bezpieczeństwo, gospodarka, handel, zielony rozwój, cyfryzacja, migracje i rozwój społeczny.
W Luandzie, stolicy obchodzącej 50-lecie niepodległości Angoli, rozpoczyna się w poniedziałek 7. szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska (UA). Odbędzie się on podczas rotacyjnego przewodnictwa Angoli w UA. Przywódcy 27 państw UE i 55 krajów UA mają rozmawiać o zacieśnianiu współpracy w kluczowych obszarach, takich jak: pokój i bezpieczeństwo, integracja gospodarcza, handel, zielony rozwój, cyfryzacja, migracje i rozwój społeczny.
Szczyt będzie prowadzony wspólnie przez prezydenta Angoli Joao Lourenco i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę. Unię będzie reprezentować także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Tuskowi towarzyszy w Angoli wiceszef MSZ Robert Kupiecki, który odpowiada w resorcie m.in. za kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa, a także za współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i wsparcie Ukrainy.