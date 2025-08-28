Najbliższa niedziela, 31 sierpnia - tuż przed początkiem nowego roku szkolnego - będzie niedzielą handlową. Otwarte będą wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowe. Będzie to ostatnia niedziela handlowa przed grudniem, kiedy to sklepy otwarte będą codziennie aż do Wigilii.

31 sierpnia sklepy będą otwarte / Shutterstock

W najbliższą niedzielę, 31 sierpnia otwarte będą wszystkie większe sieci sklepowe, takie jak Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan, czy Kaufland. Zakupy będzie można zrobić także w galeriach handlowych.

Sklepy będą otwarte przez cały weekend, czyli tuż przed początkiem nowego roku szkolnego, kiedy wielu uczniów i rodziców z pewnością uda się na zakupy "last minute".

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele

Zgodnie z Ustawą z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w niedziele i dni świąteczne obowiązuje zakaz handlu w placówkach handlowych.

Istnieją jednak pewne odstępstwa od tej reguły.

W niedziele mogą działać m.in. placówki pocztowe (jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki), cukiernie, lodziarnie, stacje paliw, sklepy z prasą czy kawiarnie.

Zakaz nie dotyczy też trzech kolejnych niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia, niedzieli bezpośrednio poprzedzającej Wielkanoc oraz ostatnich niedziel w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

W 2025 r. - oprócz najbliższej - czekają nas jeszcze trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia.



