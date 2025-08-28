W związku z napływem zwrotnikowego powietrza w ostatnich dniach tegorocznych wakacji czekają nas upały. Musimy jednak liczyć się z gwałtownymi burzami, które z zachodu będą powoli przemieszczać się do centrum i na wschód kraju. Uwaga, we wschodniej połowie kraju najbliższa noc może być tropikalna.

Najbliższa noc może być nawet tropikalna - ostrzega IMGW. / Shutterstock

W czwartek na przeważającym obszarze Polski jest pogodnie. Jedynie na zachodzie i północy może okresami pojawiać się zachmurzenie. Tam też mogą występować przelotne opady deszczu oraz burze.

Noc tropikalna na wschodzie Polski

W nocy z czwartku na piątek przelotne opady deszczu i burze będą stopniowo przemieszczać się w kierunku centrum. Zdaniem synoptyka IMGW Jakuba Gawrona, "najładniejszej pogody spodziewać możemy się we wschodniej połowie Polski".

W trakcie burz na pozostałym obszarze kraju należy spodziewać się opadów deszczu do 20-25 mm. Temperatura minimalna w ciągu nocy wyniesie od 15 st. C na północnym zachodzie, do 22 st. C na południu i wschodzie.

We wschodniej połowie kraju, tam gdzie będziemy mieli do czynienia z upałami w ciągu dnia, najbliższa noc może być nawet tropikalna - zaznaczył Jakub Gawron.

Pogoda na piątek, 29 sierpnia

W piątek na południowym wschodzie Polski będzie pogodnie, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów w trakcie burz, w części zachodniej kraju, jak i w województwie warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim, do 30 mm. W burzach porywy wiatru do 70 km/h.

Temperatura na zachodzie kraju, gdzie napłynie chłodniejsza masa powietrza, wyniesie od 19 do 24 st. C. W centrum kraju 28-29 st. C, na wschodzie do 31-32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie z kierunków południowych. W trakcie burz porywy do 70 km/h. W obszarach podgórskich porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w górach porywy do 80 km/h, a w Karpatach nawet do 100 km/h.

W nocy z piątku na sobotę synoptycy nad większością Polski przewidują zachmurzenia. Jedynie na krańcach wschodnich na ogół pogodnie, na południowym wschodzie bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu i gwałtowne burze.

Opady deszczu w trakcie burz do 20, miejscami 30 mm. Porywy wiatru do około 70 km/h. Temperatura minimalna wyniesie od 14 st. C na krańcach zachodnich, do 19 st. C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych. Porywy wiatru występować będą jedynie w trakcie burz, w obszarach podgórskich Karpat, w porywach od 60 do 90 km/h.

Pogoda na ostatni weekend wakacji

W sobotę będzie ciepło - w Warszawie ok. 26 st. Celsjusza, w Krakowie - 27 st. C (tutaj możliwe burze), w Gdańsku - 21 stopni.

W niedzielę podobnie. Wypoczywający nad Bałtykiem mogą liczyć na 24 st. C, mieszkańcy stolicy na 26 st. C (bez deszczu), Krakowa - 25 st. Celsjusza.