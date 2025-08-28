Dlaczego liście na drzewach brązowieją latem? Eksperci leśni twierdzą, że opadanie liści z drzew wcale nie jest spowodowane wcześniejszą zmianą pór roku. Co zatem jest tego przyczyną?

Drzewa zrzucają liście wcześniej. Eksperci: To nie jesień, lecz stres spowodowany suszą / Shutterstock

Leśnicy alarmują, że brązowienie i opadanie liści z drzew w hrabstwie Derbyshire w Wielkiej Brytanii nie jest oznaką wczesnej jesieni, lecz skutkiem długotrwałej suszy i rekordowych upałów.

Zjawisko to dotyczy m.in. brzozy brodawkowatej, klonu pospolitego i klonu polnego.

Skutki najcieplejszego lata w historii

Pracownicy National Forest w Wielkiej Brytanii zaobserwowali, że wiele drzew zaczęło zrzucać liście znacznie wcześniej niż zwykle.

Może się wydawać, że jesień już nadeszła, ale te brązowe, pomarszczone liście to sygnały stresu drzew spowodowane brakiem wody w wyniku suszy, której doświadczyliśmy - powiedział Ed Hirons, zarządca lasów w National Forest, cytowany przez BBC.

Najbardziej zagrożone gatunki

Eksperci podkreślają, że najbardziej dotknięte są drzewa o płytkim systemie korzeniowym.

Objawy, które widzimy, mogą budzić niepokój i skupiają uwagę na poszczególnych miejscach, które cierpią bardziej niż inne. Gatunki najbardziej dotknięte to te o płytkim systemie korzeniowym, takie jak brzoza brodawkowata, klon pospolity i klon polny - wyjaśnił Hirons.



Leśnicy rozważają różne strategie łagodzenia skutków suszy w przyszłości, w tym sadzenie drzew o głębszych korzeniach. Nie można podlewać całych lasów, ale można to robić w przypadku pojedynczych drzew przyulicznych - dodał Hirons.



Brak wody wpływa nie tylko na drzewa, ale także na cały ekosystem leśny.

Leśnicy zapowiadają dalszy monitoring sytuacji i prowadzenie badań nad długofalowymi skutkami zmian klimatycznych dla brytyjskich lasów.