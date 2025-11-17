​Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura poważnie rozważy przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w związku z jego publicznymi wypowiedziami dotyczącymi śmierci Andrzeja Leppera. Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Kwidzyna stwierdził, że były wicepremier "został zamordowany". Słowa te wywołały burzę i pytania o możliwe nowe okoliczności w sprawie śmierci lidera Samoobrony.

/ Shutterstock

Jarosław Kaczyński publicznie stwierdził, że Andrzej Lepper "został zamordowany".

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza przesłuchania prezesa PiS w tej sprawie.

Prokuratura może podjąć działania, jeśli Kaczyński posiada nieznane dotąd informacje.

Śledztwo ws. śmierci Leppera zostało zakończone w 2011 roku i wykazało samobójstwo.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Kwidzyna Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, odniósł się do sprawy śmierci Andrzeja Leppera. W swojej wypowiedzi stwierdził, że były wicepremier "został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk", sugerując, że Lepper chciał ujawnić prawdę o wydarzeniach z końca rządów PiS-LPR-Samoobrona. Słowa te padły w odpowiedzi na pytanie dotyczące sporu Kaczyńskiego z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, który zarzucał mu udział w śmierci lidera Samoobrony.

Reakcja ministra sprawiedliwości

W poniedziałek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek został zapytany o możliwe działania prokuratury w związku z wypowiedzią Kaczyńskiego. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że jeśli ktoś publicznie formułuje tak poważne oskarżenia, powinien przekazać posiadane informacje odpowiednim organom ścigania. Żurek zapowiedział, że spotka się z prokuratorem krajowym i rozważy, czy nie przesłuchać prezesa PiS w tej sprawie.

Być może ma jakieś informacje, o których nie wie prokuratura, więc naprawdę będziemy poważnie rozważać, czy po prostu pana prezesa w tej kwestii nie przesłuchać - powiedział minister sprawiedliwości.

Nie może być tak, że ktoś publicznie rzuca takie tezy, że wicepremiera zamordowano, nie mając na to żadnych dowodów. Albo to są bajki albo pan Kaczyński wie coś, czego nie powiedział prokuraturze, a powinien to zrobić wiele lat wstecz - dodał Żurek.

Śmierć Andrzeja Leppera

Andrzej Lepper, były szef Samoobrony i wicepremier w rządzie PiS-LPR-Samoobrona, został znaleziony martwy w sierpniu 2011 roku w warszawskim biurze partii. Zakończone śledztwo prokuratorskie wykazało, że polityk popełnił samobójstwo przez powieszenie się. Według ustaleń śledczych Lepper cierpiał na depresję, która była skutkiem licznych postępowań karnych, upadku politycznego, zadłużenia oraz bankructwa partii.