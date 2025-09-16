Pentagon zatwierdził dwa pakiety uzbrojenia dla Ukrainy, zakupionego przez państwa NATO - podała we wtorek agencja Reutera. Jest to pierwsze zastosowanie nowego mechanizmu opracowanego przez USA i ich sojuszników, mającego na celu dostarczanie Ukrainie broni z amerykańskich zapasów, z wykorzystaniem funduszy państw NATO.

Pierwsze pakiety pomocy militarnej dla Ukrainy, przyznane przez administrację Trumpa, zostały zatwierdzone i wkrótce mogą zostać wysłane, ponieważ Waszyngton wznowi wysyłanie broni do Kijowa - tym razem w ramach nowej umowy finansowej z sojusznikami - poinformowała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła w administracji.

Według agencji, wiceszef Pentagonu Elbridge Colby zatwierdził do dwóch pakietów broni wartych po 500 mln dolarów - zgodnie z nowym mechanizmem, Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Jest to pierwsze zastosowanie mechanizmu opracowanego przez USA i ich sojuszników, mającego na celu dostarczanie Ukrainie broni z amerykańskich zapasów, z wykorzystaniem funduszy państw NATO.

Pakiety miały uzyskać aprobatę resortu obrony i wkrótce powinny zostać wysłane.

Odnowienie współpracy transatlantyckiej, której celem jest wzmocnienie Kijowa bronią o wartości nawet 10 miliardów dolarów, nastąpiło w momencie, gdy prezydent USA Donald Trump wyraził frustrację z powodu ciągłych ataków Moskwy na Ukrainę.

Jak dotąd administracja Trumpa sprzedawała Ukrainie broń lub przekazywała darowizny, które zostały autoryzowane przez byłego prezydenta Joe Bidena

Źródła Reutersa odmówiły podania dokładnego wykazu tego, co zostało zatwierdzone do zakupu przez Europejczyków dla Ukrainy. Wiadomo jednak, że chodzi o systemy obrony powietrznej, których Ukraina pilnie potrzebuje ze względu na ogromny wzrost liczby rosyjskich ataków dronowych i rakietowych.

To rzeczy, o które prosili. Dużo rzeczy. To przepływ, który pozwolił im ustabilizować linie frontu - przekazało źródło.

Pentagon nie odpowiedział na prośbę o komentarz.