Od kwietnia reaktor badawczy MARIA w Świerku pozostaje wyłączony. Państwowa Agencja Atomistyki nie wydała jeszcze nowego zezwolenia na jego eksploatację, wskazując na braki w dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i zarządzania starzeniem obiektu.

Dlaczego reaktor MARIA nie działa? / Piotr Nowak / PAP

Reaktor MARIA jest kluczowym elementem polskiej infrastruktury badawczej i przemysłowej, wykorzystywanym m.in. do produkcji izotopów medycznych oraz prowadzenia badań nad bezpieczeństwem reaktorów.

Pełne wznowienie działalności reaktora zależy od spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa i tempa uzupełniania dokumentacji.

Dotychczasowe zezwolenie na eksploatację reaktora badawczego MARIA wygasło 31 marca 2025 roku, a nowa licencja nie została jeszcze wydana przez Państwową Agencję Atomistyki (PAA).

31 marca 2025 roku wygasło dotychczasowe zezwolenie na eksploatację reaktora badawczego MARIA, działającego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Od tego czasu reaktor pozostaje wyłączony, ponieważ Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) nie przyznała jeszcze nowego pozwolenia. Główne zastrzeżenia dozoru jądrowego dotyczą analiz bezpieczeństwa, warunków eksploatacyjnych oraz programu zarządzania starzeniem reaktora.

Braki w dokumentacji i kolejne wezwania

Jak informują przedstawiciele PAA, prezes Agencji może wydać zezwolenie na działalność obiektu jądrowego tylko wtedy, gdy wnioskodawca wykaże spełnienie wszystkich wymagań związanych z bezpieczeństwem jądrowym, ochroną radiologiczną i fizyczną. "Nie można wydać zezwolenia, jeśli jakiekolwiek normy nie są spełnione. NCBJ regularnie uzupełnia dokumentację i dostarcza niezbędne wyjaśnienia" - podkreślają przedstawiciele PAA.

Do tej pory Agencja wystosowała do NCBJ 11 wezwań o uzupełnienie dokumentacji, zawierających kilkaset uwag. Wciąż kilkadziesiąt z nich pozostaje do wyjaśnienia. Proces opiniowania dotyczy m.in. dokumentacji związanej ze strefami planowania awaryjnego. Po uzupełnieniu tych dokumentów, zostały one przekazane do opinii wojewody mazowieckiego oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, prezes PAA zatwierdzi strefy planowania awaryjnego.

Najważniejsze zastrzeżenia: bezpieczeństwo i starzenie reaktora

Obecnie główne zastrzeżenia PAA dotyczą trzech obszarów: analiz bezpieczeństwa, propozycji limitów i warunków eksploatacyjnych, programu zarządzania starzeniem reaktora.

Analizy bezpieczeństwa mają wykazać, że zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapobiegają rozwojowi potencjalnych awarii, a ewentualne skutki dla zdrowia ludzi i środowiska są ograniczone do minimum. Limity i warunki eksploatacyjne określają graniczne wartości parametrów pracy reaktora oraz wymagania dotyczące obsady i wydajności urządzeń. Program zarządzania starzeniem pozwala kontrolować zużycie kluczowych elementów reaktora, by wymieniać lub naprawiać je przed wystąpieniem awarii.

"Przy wykorzystaniu energii atomowej i promieniowania jonizującego kierujemy się podstawową zasadą: priorytetem jest bezpieczeństwo" - podkreślają przedstawiciele PAA. Dodają, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż kwestie ekonomiczne czy badawcze.

Kiedy reaktor wróci do pracy?

Narodowe Centrum Badań Jądrowych złożyło wniosek o wydanie nowego zezwolenia w sierpniu 2024 roku, jednak nie był on kompletny. Prezes PAA wezwał NCBJ do usunięcia braków formalnych. Zgodnie z przepisami, prezes PAA ma 6 miesięcy na wydanie decyzji od momentu otrzymania kompletnego wniosku, jednak termin ten jest wstrzymywany w przypadku konieczności uzupełnień lub wyjaśnień.

Na razie nie wiadomo, kiedy reaktor MARIA wznowi działalność. Wszystko zależy od tempa uzupełniania dokumentacji i spełnienia wszystkich wymagań bezpieczeństwa.

Reaktor MARIA to jedyny czynny reaktor jądrowy w Polsce, wykorzystywany do celów badawczych, produkcji izotopów medycznych oraz testowania materiałów i paliw jądrowych. Znajduje się w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku pod Warszawą. Jest kluczowym elementem polskiej infrastruktury naukowej i przemysłowej. Dzięki niemu Polska jest jednym z ważniejszych producentów izotopów medycznych w Europie. Reaktor służy także do prowadzenia badań nad bezpieczeństwem reaktorów jądrowych oraz rozwojem nowych technologii.