Tryzub czy Beretta?

Tryzub wywodzi się z czasów Rusi Kijowskiej, gdzie był używany jako znak książęcy przez dynastię Rurykowiczów, zwłaszcza przez Włodzimierza Wielkiego. Symbol ten pojawiał się na monetach, pieczęciach i innych artefaktach z tamtego okresu.

Współcześnie trójząb został oficjalnie przyjęty jako godło Ukrainy w 1992 roku, po odzyskaniu niepodległości przez kraj. Symbolizuje on suwerenność, jedność narodową oraz historyczne dziedzictwo Ukrainy.

Tryzub to stylizowany trójząb, często przedstawiany w kolorze złotym na niebieskim tle. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli narodowych Ukrainy, obok flagi i hymnu.

Tryzub na ukraińskiej fladze

Sikorski miał na kurtce charakterystyczny znak rozpoznawczy włoskiej firmy zbrojeniowej Beretta, jednej z najstarszych i najbardziej znanych marek produkujących broń palną na świecie. Logo Beretty przedstawia trzy stylizowane strzały skierowane ku górze, umieszczone w okręgu. Strzały są połączone u podstawy poziomą linią, a nad nimi znajduje się stylizowany płomień lub korona. Całość jest bardzo prosta i elegancka, co sprawia, że logo jest łatwo rozpoznawalne. Można się pomylić?

