Nawet kwestia kurtki, jak się okazuje, może być sprawą sporną w polskiej polityce. Poseł PiS Robert Telus oskarżył wicepremiera Radosława Sikorskiego o to, że ten wystąpił na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w odzieży, na której widnieje symbol Ukrainy. "Jeżeli te zdjęcia są prawdziwe – mamy do czynienia ze skandalem" - napisał Telus i doczekał się odpowiedzi szefa polskiej dyplomacji.

"Minister MSZ Radosław Sikorski podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego u Prezydenta RP miał wystąpić z naszywką Ukrainy. To polska RBN, polska racja stanu i interes narodowy powinny być w centrum!" - zagrzmiał Robert Telus w mediach społecznościowych, opatrując swój post fotografią wicepremiera w charakterystycznej kurtce.

Pod postem posła pojawiły się odpowiedzi użytkowników, którzy próbowali wyjaśnić, że na naszywce kurtki nie widnieje ukraiński symbol narodowy, tzw. tryzub, a coś zupełnie innego.

Wreszcie sam Radosław Sikorski postanowił wyjaśnić Telusowi kwestie modowe.

"Co prawda naszywka to symbol firmy Beretta ale faktycznie z RBN pojechałem prosto do Kijowa. Nie dziękuję Panu Posłowi za taką czujność przeciwko sąsiadowi, który trzyma armię Putina z dala od naszych granic. Wolałbym, aby tu w Ukrainie demonstrował Pan naszą solidarność" - napisał wicepremier.

Tryzub czy Beretta?

Tryzub wywodzi się z czasów Rusi Kijowskiej, gdzie był używany jako znak książęcy przez dynastię Rurykowiczów, zwłaszcza przez Włodzimierza Wielkiego. Symbol ten pojawiał się na monetach, pieczęciach i innych artefaktach z tamtego okresu.

Współcześnie trójząb został oficjalnie przyjęty jako godło Ukrainy w 1992 roku, po odzyskaniu niepodległości przez kraj. Symbolizuje on suwerenność, jedność narodową oraz historyczne dziedzictwo Ukrainy.

Tryzub to stylizowany trójząb, często przedstawiany w kolorze złotym na niebieskim tle. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli narodowych Ukrainy, obok flagi i hymnu.

Sikorski miał na kurtce charakterystyczny znak rozpoznawczy włoskiej firmy zbrojeniowej Beretta, jednej z najstarszych i najbardziej znanych marek produkujących broń palną na świecie. Logo Beretty przedstawia trzy stylizowane strzały skierowane ku górze, umieszczone w okręgu. Strzały są połączone u podstawy poziomą linią, a nad nimi znajduje się stylizowany płomień lub korona. Całość jest bardzo prosta i elegancka, co sprawia, że logo jest łatwo rozpoznawalne. Można się pomylić?