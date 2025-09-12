Nawet kwestia kurtki, jak się okazuje, może być sprawą sporną w polskiej polityce. Poseł PiS Robert Telus oskarżył wicepremiera Radosława Sikorskiego o to, że ten wystąpił na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w odzieży, na której widnieje symbol Ukrainy. "Jeżeli te zdjęcia są prawdziwe – mamy do czynienia ze skandalem" - napisał Telus i doczekał się odpowiedzi szefa polskiej dyplomacji.
"Minister MSZ Radosław Sikorski podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego u Prezydenta RP miał wystąpić z naszywką Ukrainy. To polska RBN, polska racja stanu i interes narodowy powinny być w centrum!" - zagrzmiał Robert Telus w mediach społecznościowych, opatrując swój post fotografią wicepremiera w charakterystycznej kurtce.