W obliczu alarmującego wzrostu agresji i ataków wobec pracowników służby zdrowia - lekarzy, ratowników oraz pozostałych medyków - polskie społeczeństwo jasno wskazuje na pilną potrzebę zaostrzenia kar dla sprawców tych napaści. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez firmę badawczą Opinia24 dla RMF FM, w dniach 19-21 maja 2025 roku, jednoznacznie pokazuje miażdżące poparcie dla tego rozwiązania: aż 80 proc. ankietowanych opowiada się za surowszym karaniem agresorów, z czego 58 proc. jest "zdecydowanie za".

Aż 80 proc. Polaków opowiada się za zaostrzeniem kar dla sprawców ataków wobec medyków - wynika z sondażu Opinia24 dla RMF FM.

Poparcie dla surowszych kar jest wysokie w różnych grupach demograficznych oraz niezależne od preferencji politycznych.

Czy tak wyraźny głos społeczeństwa przełoży się na konkretne zmiany w prawie i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia?

Zdecydowane poparcie społeczne

Zdecydowana większość respondentów (58 proc.) jest przekonana, że kary za przemoc wobec medyków powinny zostać zaostrzone. Dodatkowe 22 proc. również popiera to rozwiązanie, choć z mniejszym przekonaniem. Łącznie aż 80 proc. badanych opowiada się za surowszym karaniem sprawców agresji wobec pracowników ochrony zdrowia.

Postawę neutralną - ani za, ani przeciw - wyraziło 8 proc. respondentów. Zaledwie 4 proc. badanych deklaruje, że raczej nie popiera zaostrzenia kar, a 2 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 6 proc. uczestników badania.

Podział poparcia według płci, wieku i wykształcenia

Analiza danych sondażowych, przedstawiona na wykresie słupkowym, ujawnia różnice w poparciu w poszczególnych grupach demograficznych:

Płeć: Zarówno mężczyźni (59 proc. "zdecydowanie tak", 21 proc. "raczej tak"), jak i kobiety (57 proc. "zdecydowanie tak", 22 proc. "raczej tak") w przeważającej większości opowiadają się za zaostrzeniem kar, z niewielkimi różnicami w odcieniach poparcia.

Wiek: Poparcie dla zaostrzenia kar jest wysokie we wszystkich grupach wiekowych. Najwyższe wśród osób w wieku 50-59 lat (61 proc. "zdecydowanie tak") i 60+ (62 proc. "zdecydowanie tak"). Najniższe, choć nadal dominujące, w grupie 40-49 lat (52 proc. "zdecydowanie tak", 22 proc. "raczej tak").

Wykształcenie: Niezależnie od poziomu wykształcenia dominujące jest poparcie dla zaostrzenia kar. Wśród osób z wykształceniem podstawowym 60 proc. jest "zdecydowanie tak", a 18 proc. "raczej tak". Podobnie wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (57 proc. "zdecydowanie tak", 24 proc. "raczej tak"), średnim (60 proc. "zdecydowanie tak", 20 proc. "raczej tak") i wyższym (55 proc. "zdecydowanie tak", 24 proc. "raczej tak").

Podział poparcia według miejsca zamieszkania

Mieszkańcy wsi w większości (59 proc. "zdecydowanie tak", 22 proc. "raczej tak") popierają zaostrzenie kar. W miastach poparcie jest również wysokie, choć z niewielkimi wahaniami w zależności od wielkości miejscowości:

Miasta do 20 tys. mieszkańców: 57 proc. "zdecydowanie tak", 17 proc. "raczej tak".

Miasta 20-100 tys. mieszkańców: 57 proc. "zdecydowanie tak", 24 proc. "raczej tak".

Miasta 100-500 tys. mieszkańców: 52 proc. "zdecydowanie tak", 26 proc. "raczej tak".

Miasta pow. 500 tys. mieszkańców: 63 proc. "zdecydowanie tak", 19 proc. "raczej tak".

Poparcie według preferencji politycznych

Minimalne różnice w poparciu dla zaostrzenia kar w zależności od preferencji politycznych respondentów:

Prawo i Sprawiedliwość: Zwolennicy PiS wykazują bardzo wysokie poparcie (65 proc. "zdecydowanie tak", 19 proc. "raczej tak").

Koalicja Obywatelska: Podobnie wysokie poparcie obserwujemy wśród wyborców KO (68 proc. "zdecydowanie tak", 20 proc. "raczej tak").

Nowa Lewica: Poparcie również jest wyraźne (59 proc. "zdecydowanie tak", 19 proc. "raczej tak").

Konfederacja: Wśród zwolenników Konfederacji poparcie jest nieco niższe w kategorii "zdecydowanie tak" (60 proc.), ale wyższe w kategorii "ani tak, ani nie" (13 proc.) w porównaniu do innych partii.

Partia Razem: Wyborcy Partii Razem również w większości popierają zaostrzenie kar (62 proc. "zdecydowanie tak", 16 proc. "raczej tak").

Wyniki sondażu Opinia24 dla RMF FM jednoznacznie wskazują, że polskie społeczeństwo, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy preferencji politycznych, w zdecydowanej większości opowiada się za surowszymi karami dla osób atakujących medyków. Jest to wyraźny sygnał dla ustawodawców, by podjąć konkretne działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia.

Pracownia badawcza Opinia24

Opinia24 to wiodąca firma badawcza specjalizująca się w realizacji badań rynkowych i społecznych. Badanie firmy Opinia24 zostało uznane za najtrafniejszy sondaż przedwyborczy w 2023 roku w porównaniu z oficjalnymi wynikami wyborów podanymi przez PKW.

Za to osiągnięcie Opinia24 uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie o Puchar Pytii zorganizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. Opinia24 należy do Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej ESOMAR oraz posiada certyfikat PKJPA wydawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR, co gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów branżowych.