Naczelna Rada Lekarska będzie domagać się zmian w prawie, które zwiększą bezpieczeństwo lekarzy w czasie pracy - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Samorząd lekarski jeszcze we wtorek po południu wyda stanowisko w tej sprawie. Działania Rady są pokłosiem tragicznej sytuacji, do której doszło w Krakowie. Lekarz-ortopeda został zamordowany przy użyciu noża w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Naczelna Rada Lekarska chce zmian w prawie po tragedii w Krakowie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Stanowisko w tej sprawie ma pojawić się jeszcze we wtorek

To echo tragicznej śmierci lekarza, do jakiej doszło tego dnia w Krakowie

Kondolencje najbliższym zamordowanego złożył samorząd lekarski

Lekarze chcą rozmowy z Ministerstwem Zdrowia o tym, co może jak najszybciej się wydarzyć, żeby zmniejszyć ryzyko tragicznych zdarzeń takich jak to, do którego doszło we wtorek w Krakowie.

Wśród bardzo wstępnych pomysłów są m.in. kamizelki nożoodporne - takie jak te, które od lipca mają pojawić się w karetkach pogotowia jako reakcja na ostatnie ataki na ratowników medycznych.

Kolejna propozycja to zaostrzenie kar za ataki na wszystkich przedstawicieli personelu medycznego.

Naczelna Rada Lekarska w swoim stanowisku będzie prosić o jak najszybsze rozmowy w tej sprawie i zapewni, że będzie wspierać rodzinę zamordowanego lekarza.

Tragiczne wydarzenie z Krakowa. Lekarz zamordowany

We wtorek w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Jakubowskiego w Krakowie został zamordowany lekarz-ortopeda.

Agresorem był 35-letni mężczyzna, który wcześniej popadł w konflikt ze szpitalem, będąc niezadowolonym z otrzymanych zabiegów.

Ugodzony medyk był operowany przez swoich kolegów, ale niestety, jego życia nie udało się uratować.

Byliśmy bezradni, mimo że Tomek od razu znalazł się na bloku operacyjnym - mówił na konferencji prasowej dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski.

Takiego ataku nikt się nie spodziewał, nikt nie spodziewał się, że dojdzie do niego w miejscu, w którym ratujemy ludzi - dodawał.

Kondolencje samorządu lekarskiego

Rodzinie zamordowanego lekarza kondolencje złożył samorząd lekarski.

"Z głębokim smutkiem i poruszeniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci lekarza, który zginął w wyniku brutalnego ataku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W imieniu własnym oraz całego samorządu lekarskiego składam najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom, a także wszystkim współpracownikom Zmarłego" - napisał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Podkreślił, że ta niewyobrażalna tragedia porusza całe środowisko medyczne. "Lekarz, który każdego dnia z oddaniem niósł pomoc innym, stracił życie w miejscu, które powinno być symbolem bezpieczeństwa, troski i zaufania" - dodał. Zaznaczył też, że konieczne jest zwiększenie ochrony personelu medycznego.

"Jako społeczność lekarska wyrażamy żal, ale i żądanie konieczności zwiększenia ochrony personelu medycznego i zapewnienia im godnych warunków pracy" - podkreślił prezes NRL.