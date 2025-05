We wtorek w południe medycy w całej Polsce uczcili pamięć zamordowanego ortopedy Tomasza Soleckiego i wyrazili sprzeciw wobec agresji. Przed Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie pracował lekarz, setki pracowników zgromadziło się na minutę ciszy. Zawyły też syreny karetek.

Lekarze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uczcili pamięć zamordowanego Tomasza Soleckiego / Art Service / PAP

Lekarze wielu placówek medycznych w całej Polsce wyszli we wtorek przed swoje miejsca pracy, aby uczcić pamięć zamordowanego w ub. tygodniu Tomasza Soleckiego, ortopedy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W Krakowie o godz. 12:00 minutą ciszy uczcili pamięć lekarza pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również medycy innych krakowskich szpitali i przychodni uczcili minutą ciszy pamięć lekarza. Zawyły syreny.

Lekarz Tomasz Solecki, ortopeda krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, zginął w ub. wtorek. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem.

Pogrzeb Tomasza Soleckiego odbędzie się w środę w Krakowie na cmentarzu Batowickim. Uroczystość będzie miała charakter państwowy.

Dzień żałoby oraz protestu

Do udziału w milczącym proteście wezwały samorządy i związki zawodowe zawodów medycznych.

"Zachęcamy każdego medyka do wyjścia przed miejsce pracy, aby zapalić znicz, odbyć minutę ciszy lub w przemowach wyrazić sprzeciw wobec agresji. Do wszystkich dyrektorów placówek skierowano apel o przejście na godzinę w dyżurowy tryb pracy" - zwrócili się we wspólnym oświadczeniu.

W Krakowie oddano hołd Tomaszowi Soleckiemu

W Krakowie o godz. 12 minutą ciszy uczcili pamięć lekarza pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyszli przed budynek Collegium Novum, by wspólnie oddać hołd Tomaszowi Soleckiemu.

Władze uczelni zapaliły symboliczny znicz i złożyły wieniec przy Dębie Wolności. Trębacz odegrał pieśń żałobną.

Spotkanie upamiętniające 47-letniego ortopedę odbyło się także przed siedzibą Szpitala Uniwersyteckiego. Setki pracowników przed budynkiem lecznicy zamilkło na minutę. Zawyły syreny karetek.



/ Józef Polewka / RMF FM

Również medycy innych krakowskich szpitali i przychodni uczcili minutą ciszy pamięć lekarza. Syreny karetek zawyły m.in. przy Szpitalu Jana Pawła II. Chcieli też zaprotestować przeciwko przemocy wobec przedstawicieli zawodów medycznych.

Przed placówki w południe wyszli również m.in. pracownicy Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, pogotowia ratunkowego we Wrocławiu oraz pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie i medycy w Białej Podlaskiej.

Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zapalili przed swoją siedzibą sto zniczy "przeciw nienawiści".

/ Józef Polewka / RMF FM

/ Józef Polewka / RMF FM

Marsz medyków w Warszawie

Wyrazem takiego sprzeciwu ma być również marsz medyków, zapowiedziany przez Naczelną Radę Lekarską na 10 maja w Warszawie.

W poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia na zaproszenie minister Izabeli Leszczyny odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli minister sprawiedliwości Adam Bodnar, minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak oraz komendant główny policji Marek Boroń.

Tematem rozmów były działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w placówkach medycznych. Ustalenia ze spotkania mają zostać przedstawione premierowi Donaldowi Tuskowi na posiedzeniu Rady Ministrów.

Tragiczny dzień

Lekarz mimo wysiłków personelu medycznego zmarł. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski poinformował, że napastnikiem był pacjent niezadowolony z przebiegu leczenia. Agresorem okazał się funkcjonariusz Służby Więziennej. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania naruszenia czynności narządów ciała pielęgniarki nożem.

Sąd aresztował go na trzy miesiące.

Tomasz Solecki został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie na ręce rodziny lekarza złoży szef Kancelarii Prezydenta RP.

Z kolei prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, za szczególne zasługi dla miasta Krakowa, nadał pośmiertnie doktorowi Soleckiemu odznakę Honoris Gratia. Wolą rodziny jest, aby pogrzeb odbył się bez udziału mediów.