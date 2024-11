Ponad 72 proc. Polaków pozytywnie ocenia pomysł obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Przeciwnego zdania jest ponad 14 proc. badanych. W środę Sejm uchwalił zmiany dotyczące składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców.

W najnowszym sondażu pracownia United Surveys zapytała Polaków, jak oceniają pomysł obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Aż 72,2 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia tę decyzję (22,9 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 49,3 - "raczej pozytywnie").

Przeciwnego zdania jest 14,3 proc. badanych - 11,8 proc. wybrało odpowiedź "raczej negatywnie", a "zdecydowanie negatywnie" - 2,5 proc.

Zdania w tej sprawie nie ma 13,5 proc. uczestników sondażu.

Jak pomysł oceniają wyborcy koalicji rządzącej i opozycji?

Co ciekawe większość Polaków - niezależnie od preferencji wyborczych - pozytywnie ocenia pomysł obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W przypadku koalicji rządzącej (KO, Polska 2050, PSL i Nowa Lewica) ideę tę popiera 69,4 proc. ankietowanych.

Jeśli chodzi o opozycję (PiS i Konfederacja) jest to 77 proc. badanych, a w przypadku niezdecydowanych - 70,4 proc.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "DGP" został przeprowadzony w dniach 22-24 listopada na próbie 1000 osób metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).

Sejm zdecydował ws. składki zdrowotnej

Likwidacja składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych oraz obniżenie minimalnej podstawy wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia - takie zmiany zakładają przepisy uchwalone w środę przez Sejm.

Zmiany dotyczą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowelizację poparło 248 posłów, przeciwnych zmianom było 6 posłów, a 171 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej w głosowaniu Sejm nie zgodził się na odrzucenie rządowego projektu nowelizacji, o co wnioskowało koło Razem. Sejm nie poparł też wniosków mniejszości zgłoszonych przez PiS. Jedna z poprawek dawała możliwość korekty zapłaconej składki zdrowotnej przedsiębiorcom, którzy środki trwałe (np. nieruchomość) zbyli 1 stycznia 2022 r. i później.

Nowelizacja przewiduje, że przychody ze sprzedaży środków trwałych (np. nieruchomości) nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej.

Kolejne z rozwiązań (wprowadzone jako autopoprawka Ministerstwa Finansów do projektu Ministerstwa Zdrowia) zakłada zmniejszenie od 2025 r. minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Według rządu na zmianie skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców: osoby o najniższych dochodach lub o stracie zaoszczędzą dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie. Rząd zapewnia, że w budżecie na 2025 r. zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej. W ocenie skutków regulacji zaznaczono, że koszt tego rozwiązania dla budżetu państwa to ok. 945 mln zł.

Wiceminister finansów Marcin Łoboda poinformował w środę w Sejmie, że ubytek ok. 1,5 mld zł spowodowany zmianami w składce zdrowotnej zostanie uzupełniony dotacją podmiotową dla NFZ. Pieniądze na ten cel są przewidziane w rezerwie celowej.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.