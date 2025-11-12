Tegoroczny Marsz Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy 11 listopada, wywołał prawdziwą burzę wśród polskich internautów. Najnowszy raport Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura ujawnia, że aż 69 proc. użytkowników sieci oceniło wydarzenie jako promujące mowę nienawiści i zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Zainteresowanie marszem było ogromne – według szacunków raportu, zasięg obejmował aż 90 milionów internautów, którzy śledzili i komentowali wydarzenie.

Marsz Niepodległości 2025 / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Większość internautów oceniła Marsz Niepodległości jako demonstrację polityczną, która podsyca podziały społeczne, a nie święto jedności.

Obecność prezydenta Karola Nawrockiego wzbudziła mieszane reakcje - krytykowano brak dystansu do nacjonalistów, ale też chwalono jego autentyczność.

Jarosław Kaczyński spotkał się z ostrą krytyką, wielu internautów zarzucało mu hipokryzję i upolitycznianie święta narodowego.

Internauci oczekują od organizatorów poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia przemocy i oddzielenia marszu od wpływów politycznych.

Po więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Wyniki raportu nie pozostawiają złudzeń - Marsz Niepodległości w oczach większości komentujących nie był świętem jedności, lecz demonstracją polityczną, która podsyca społeczne podziały. 69 proc. internautów wyraziło się o marszu krytycznie, podczas gdy jedynie 31 proc. uznało go za pozytywne wydarzenie. W komentarzach przeważały głosy zaniepokojenia agresywną retoryką, obecnością kontrowersyjnych transparentów oraz wykorzystywaniem święta narodowego do celów partyjnych.

Według danych Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w marszu uczestniczyło około 100 tys. osób, jednak organizatorzy podali liczbę trzykrotnie wyższą - 300 tys. Na ulicach Warszawy pojawili się politycy różnych ugrupowań, a obecność prezydenta Karola Nawrockiego wzbudziła szczególne emocje. 44 proc. internautów oceniło jego udział negatywnie, zarzucając mu brak dystansu wobec środowisk nacjonalistycznych oraz niskie standardy kultury politycznej. Zwolennicy prezydenta podkreślali natomiast jego autentyczność i bliskość z narodem.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że "Polacy oczekują od Nawrockiego przede wszystkim bycia prezydentem ponad podziałami, zachowania godności urzędu, reprezentowania wartości narodowych w sposób inkluzywny oraz dystansowania się od środowisk ekstremistycznych".

Jarosław Kaczyński na celowniku

Jeszcze ostrzejsza krytyka spadła na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Aż 72,4 proc. komentujących zarzucało mu hipokryzję, upolitycznianie święta oraz odpowiedzialność za pogłębianie podziałów społecznych. Zaledwie 7,2 proc. internautów broniło Kaczyńskiego jako obrońcy tradycji i wartości konserwatywnych, jednocześnie krytykując rząd Donalda Tuska. Co ciekawe, niemal co czwarty komentujący (23,9 proc.) oczekuje od lidera PiS całkowitego wycofania się z życia publicznego.