"Kurski szkodzi prawicy"

Dopytywany o to, czy Karol Nawrocki może zdecydować się na budowanie własnej frakcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że "byłby to błąd".

Mastalerek w Porannej rozmowie w RMF FM wypowiedział się także na temat relacji prezesa PiS z Jackiem Kurskiem, byłym dyrektorem TVP Info. Nie rozumiem, dlaczego Jarosław Kaczyński ma słabość do Jacka Kurskiego, który szkodzi prawicy. To bardzo dziwna sprawa - stwierdził.

Podkreślił, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości pokazali czerwoną kartkę Jackowi Kurskiemu, przypominając, że "zrobił szósty wynik w wyborach do parlamentu europejskiego".

Ziobro zostanie na Węgrzech? Mastalerek zabrał głos

Gość Porannej rozmowy w RMF FM odniósł się również do sprawy Zbigniewa Ziobry - byłego szefa resortu sprawiedliwości, któremu Sejm na wniosek prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka uchyli immunitet. Ziobro przebywa na Węgrzech i odpiera zarzuty dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, nazywają je "politycznymi".

Szef gabinetu Andrzeja Dudy w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim ocenił, że "na dłuższą metę pobyt na Węgrzech, Ziobrze się nie opłaci".

Z jednej strony premier Tusk z ministrem Żurkiem przesądzili o losie Zbigniewa Ziobry, mówiąc mu, że trafi do aresztu. Wydaje mi się, że człowiek, który budował swoją karierę na pokazywaniu, że jest twardym politykiem, może na tym stracić - stwierdził.

"Tuskowi opłaca się konflikt z Nawrockim"

Marcin Mastalerek odniósł się również do kwestii konfliktu na linii premier - prezydent, którego najnowszą odsłonę opinia publiczna obserwowała po tym, jak Donald Tusk stanowczo odrzucił zarzuty prezydenta Karola Nawrockiego o blokowanie kontaktów szefów służb specjalnych z głową państwa.

Prezydent podkreślił, że obowiązujące przepisy jasno określają zasady współpracy. W odpowiedzi na oskarżenia o utrudnianie nominacji oficerskich, szef rządu zarzucił prezydentowi eskalowanie konfliktu i łamanie konstytucyjnych standardów.

Do wyborów parlamentarnych (w 2027 roku - red.) Tuskowi opłaca się konflikt z prezydentem Karolem Nawrockim - stwierdził.