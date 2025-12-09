"Przyjdzie taki moment, że będziemy z powrotem zatrudniać" - stwierdził w wywiadzie dla PAP prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz. Zapewnił jednocześnie, że "na tę chwilę nie ma planów redukowania zatrudnienia".

Listonosz (zdj. ilustracyjne) / Piotr Hukalo / East News

Sebastian Mikosz ocenił, że zatrudnienie w Poczcie Polskiej jest "ustabilizowane na dość dobrym poziomie".

Proszę pamiętać, że kiedy robimy zmiany w umowach o pracę, musimy stosować procedurę zwolnień grupowych, ale są to zwolnienia "techniczne" - tłumaczył. Znaleźliśmy się w statystykach wysoko, ale nie dlatego, że redukowaliśmy zatrudnienie - przekonywał.

W ocenie Mikosza o poprawiającej się sytuacji finansowej Poczty Polskiej świadczy wynik EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający odsetek od zaciągniętych zobowiązań, a także podatków i amortyzacji - red.) za rok 2025, który będzie wyższy niż za rok 2024.

Rok 2026 będzie dla nas trudniejszy, bo będzie oczekiwanie inwestycji. Na to nie mamy jeszcze wystarczających środków. (...) Naszym największym problemem jako instytucji jest to, że przez ostatnie 20 lat inwestowaliśmy dramatycznie za mało - stwierdził rozmówca PAP.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Według spółki z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków.