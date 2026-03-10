Od 15 marca rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Jak to zrobić? O czym trzeba pamiętać? Co się zmieniło? Odpowiedzi zebraliśmy w poniższym tekście.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dopłaty bezpośrednie dla rolników: Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dopłaty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Trzeba to zrobić za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR realizuje płatności w błyskawicznym tempie, ale zachęcam, by nie czekać ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę - mówił szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.

Kto może liczyć na dopłaty bezpośrednie?

Jakie są podstawowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich? Resort rolnictwa przypomina, że na pieniądze mogą liczyć tylko aktywni zawodowo rolnicy.

"Jeżeli grunt jest dzierżawiony, to wniosek o przyznanie płatności powinien złożyć dzierżawca, a nie właściciel gruntu. Właściciel, który nie użytkuje gruntu (nie prowadzi działalności rolniczej) nie jest uprawniony do uzyskania płatności" - wyjaśniono w komunikacie.

Nowe dopłaty za ochronę środowiska

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rolnicy mogą otrzymać nowe dopłaty, przyznawane za przestrzeganie wymogów normy GAEC 2 dotyczącej ochrony torfowisk i terenów podmokłych.

'Wsparcie będzie przysługiwać do gruntów położonych na obszarach GAEC 2 za podjęcie rocznych zobowiązań polegających na przestrzeganiu wymogów normy GAEC 2 na trwałych użytkach zielonych (581 zł/ha) oraz na gruntach ornych (627 zł/ha)" - wyjaśnia resort rolnictwa.

Jeśli rolnik podejmie pięcioletnie zobowiązanie związane z przekształceniem gruntów ornych na użytki zielone, może liczyć nawet na 2 387 zł/ha.

Wśród innych tegorocznych nowości resort rolnictwa wymienia m.in. zniesienie obowiązku posiadania planu działalności ekologicznej. Ma to zmniejszyć obciążenia administracyjne dla rolników oraz zredukować ponoszone przez nich koszty.

Jak decyzja prezydenta wpływa na sytuację rolników?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w lutym ustawę o aktywnym rolniku. Nowe przepisy miały ograniczyć praktykę ubiegania się o płatności przez właścicieli gruntów nieprowadzących działalności rolniczej.

"O sprawach ważnych dla rolników jestem gotowy rozmawiać w każdej chwili. (...) Mam nadzieję, że Pan Prezydent Karol Nawrocki jednak znajdzie czas i zechce spotkać się ze mną zarówno w sprawie Aktywnego Rolnika, jak i innych ważnych ustaw, które mają służyć rolnikom - prawdziwym rolnikom, a nie grupom interesów" - pisał platformie X minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Prezydent swoją decyzję o wecie uzasadnił tym, że przepisy "premiują wielkie podmioty, a od małych rolników wymagają udowadniania swojej aktywności poprzez skomplikowaną biurokrację".

W trakcie prac parlamentarnych wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Szymański informował, że według szacunków Agencji w 2026 r. tylko ok. 5 proc. rolników musiałoby udowodnić swoją aktywność.

Za to można stracić dopłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że konsekwencją wypalania przez rolników traw może być zmniejszenie lub odebranie dopłat.

"W ciągu minionej dekady ARiMR nałożyła sankcje finansowe w wysokości 320 tys. zł na 162 rolników, a 18 gospodarzy w ogóle nie otrzymało spodziewanych dopłat" - wyjaśniono.