Sąd Rejonowy w Gostyniu (Wielkopolska) był za mały, trzeba było znaleźć większą salę. Wybór padł na tamtejsze kino. Tam rozpoczął się proces dotyczący tzw. afery mlecznej. Oskarżonych jest niemal 80 osób.

Sędzia Leszek Antkowiak podczas pierwszego posiedzenia Sądu Rejonowego w Gostyniu ws. tzw. afery mleczne / Paweł Jaskółka / PAP

W Gostyniu ruszył proces tzw. afery mlecznej - aż 79 osób na ławie oskarżonych.

Ze względu na skalę sprawy, rozprawa odbywa się w kinie "Pod Kopułą", a nie w budynku sądu.

Proces dotyczy oszustw przy dostawie mleka; tzw. "chrzczenia" i zaniżania ilości mleka przy jego sprzedaży do Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu oskarżyła w tej sprawie 79 osób. Są wśród nich dostawcy mleka, kierowcy cystern i laboranci.

Z ustaleń śledztwa wynika, że do przestępstwa doszło w Bukownicy i Gostyniu w latach 2015-2019. Wyłudzono dzięki niemu mienie o wartości od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na czym polegało "chrzczenie" mleka?

Według prokuratury mechanizm polegał na dodawaniu do mleka wody lub zaniżaniu ilości odbieranego od dostawców tego surowca, a następnie przypisanie tak uzyskanej nadwyżki innym producentom pozostającym w zmowie. Oszustwo - jak wskazała prokuratura - możliwe było dzięki przerobieniu w cysternach specjalnych zaworów spustowych. Metodę tę nazwano "na zaworek" bądź "bypass".

Oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy. Wobec niektórych stosowano dozory policji lub poręczenia majątkowe, a także zajęto ich mienienie na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody.

Większość z oskarżonych nie przyznaje się do winy.

Oskarżeni na kinowych fotelach

Ze względu na liczbę oskarżonych rozprawa prowadzona była w gostyńskim kinie "Pod Kopułą". Przy wejściu wchodzących witały stare, historyczne plakaty filmowe, kasa i maszyna do popcornu - we wtorek rano nieczynna.

Kino w Gostyniu zamieniło dziś swoje przeznaczenie / Paweł Jaskółka / PAP

Stół sędziowski ustawiony został przed podestem, na którym jest ekran. Z kolei oskarżeni wraz ze swoimi obrońcami zasiedli w kinowych fotelach.

To rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, by sąd procedował w kinie, ale wymagają tego okoliczności tej sprawy. 79 osób na ławie oskarżonych, obrońcy, a także duże zainteresowanie mediów spowodowały, że sąd wyznaczył rozprawę właśnie w kinie - mówił przed rozpoczęciem rozprawy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.

Kino „Pod Kopułą” w Gostyniu / Paweł Jaskółka / PAP

Budynek obecnego kina powstał w 1935 roku, jako Dom Świetlica im. Józefa Piłsudskiego, należący do Związku Strzeleckiego w Gostyniu. W 1936 roku uruchomiono tu pierwsze w mieście stałe kino dźwiękowe "Słońce". Obecna nazwa "Pod Kopulą" obowiązuje od 2005 roku.