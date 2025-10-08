Coraz więcej Polaków otrzymuje podejrzane wiadomości e-mail z informacją o rzekomej przesyłce. Nadawcy podszywają się pod Pocztę Polską, licząc na nieuwagę i rutynę odbiorców. Kliknięcie w zawarty w takim e-mailu link może mieć poważne konsekwencje – od wycieku danych osobowych, aż po przejęcie konta bankowego.

Poczta Polska ostrzega / Shutterstock

Jak informuje Poczta Polska w oficjalnym komunikacie, cyberprzestępcy wykorzystują popularność zakupów internetowych oraz przyzwyczajenie użytkowników do otrzymywania powiadomień o przesyłkach.

Fałszywe wiadomości mają tytuł "Twoja paczka oczekuje" i zawierają link prowadzący do strony do złudzenia przypominającej oficjalny serwis Poczty Polskiej. To właśnie tam użytkownicy są nakłaniani do podania poufnych danych lub dokonania płatności.

"To klasyczny przykład ‘spoofingu zaufania’, w którym wykorzystywane jest przyzwyczajenie użytkowników do komunikatów o przesyłkach. Dzięki szybkim zgłoszeniom i współpracy z innymi podmiotami jesteśmy w stanie blokować takie strony i ograniczać zasięg kampanii wyłudzeń, ale to zawsze indywidualny użytkownik jest pierwszą linią obrony" - ostrzega Krzysztof Romasz, dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów Poczty Polskiej.

CERT Polska ostrzega

Adresy fałszywych stron, do których prowadzą podejrzane linki, trafiają na listę ostrzeżeń CERT Polska. Jednak tempo, w jakim pojawiają się nowe kampanie phishingowe, sprawia, że nawet najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa nie są w stanie ochronić wszystkich użytkowników. Dlatego tak ważna jest czujność i ostrożność każdego odbiorcy.

Poczta Polska przypomina, że nigdy nie wysyła linków do pobierania etykiet przesyłek ani nie żąda opłat za pośrednictwem e-maila. Wszelkie podejrzane wiadomości należy niezwłocznie przesyłać do zespołu CERT Poczty Polskiej, który zajmuje się analizą i blokowaniem fałszywych stron.

Spółka apeluje do swoich klientów, by nie otwierali podejrzanych wiadomości i nie klikali w żadne linki zawarte w e-mailach dotyczących przesyłek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z infolinią lub odwiedzić placówkę Poczty Polskiej.