Poczta Polska szykuje przełomowe zmiany dla swoich klientów. Już w najbliższych tygodniach w placówkach operatora pojawią się nowe usługi finansowe, a inwestycje w nowoczesne technologie mają usprawnić obsługę i poprawić komfort korzystania z poczty.

/ Shutterstock

Wprowadzenie usług finansowych w placówkach Poczty Polskiej.

Możliwość założenia konta bankowego, wzięcia kredytu i zakupu ubezpieczeń.

Inwestycje w systemy informatyczne o wartości ok. 1 mld zł.

W najbliższych tygodniach klienci Poczty Polskiej będą mogli skorzystać z szerokiej gamy usług finansowych. W placówkach pojawi się możliwość założenia konta bankowego, zaciągnięcia kredytu oraz zakupu prostych ubezpieczeń. Oferta ma być przejrzysta i nieskomplikowana, a produkty będą pochodzić z Banku Pocztowego, firm ubezpieczeniowych powiązanych z Pocztą Polską oraz wybranych partnerów zewnętrznych.

Specjalistyczna obsługa i powrót do tradycji

Nowy model obsługi zakłada powrót do tzw. pocztowych stref finansowych, które funkcjonowały przed laty, ale w odświeżonej formule. Kluczową rolę odegrają wyspecjalizowani pracownicy, którzy będą zajmować się wyłącznie usługami finansowymi. To odejście od dotychczasowego modelu, w którym pracownicy obsługiwali klientów finansowych "przy okazji" innych obowiązków.

Poczta Polska planuje zainwestować około 1 mld zł w nowoczesne systemy informatyczne. Jak podkreśla prezes spółki, inwestycje te są niezbędne, by nadrobić wieloletnie zaległości technologiczne. Realizację projektów spowalniają jednak przepisy dotyczące zamówień publicznych, które często wydłużają procesy przetargowe nawet do dziewięciu miesięcy.

Zmiany dla pracowników i plany na przyszłość

Trwają rozmowy dotyczące nowego Regulaminu Wynagradzania oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W grudniu pracownicy mają otrzymać roczne premie o łącznej wartości około 200 milionów złotych. Obecnie Poczta Polska zatrudnia około 51 tysięcy osób i nie planuje dalszej redukcji etatów.

Plan transformacji Poczty Polskiej obejmuje osiem kluczowych obszarów, w tym sprzedaż, logistykę, IT i finanse. W 2024 roku spółka odnotowała 213 milionów złotych straty netto, jednak wynik ten był lepszy niż rok wcześniej. Poczta Polska prowadzi także rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczące obsługi doręczeń dla sądów i prokuratury.