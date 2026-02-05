Szef polskiego rządu odpowiedział amerykańskiemu ambasadorowi. Donald Tusk poinformował Toma Rose'a, że w Polsce pojęcie partnerstwa nie jest rozumiane, jako prawo do pouczania drugiej strony. To reakcja na zapowiedź dyplomaty USA, który zakomunikował, że zrywa relacje z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, w związku z jego komentarzami dotyczącymi osoby prezydenta Stanów Zjednoczonych.
"Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo" - napisał premier Donald Tusk na X zwracając się do ambasadora USA.