Były prezydent Polski Andrzej Duda mówił w RMF FM o niesławnej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat natowskich żołnierzy w Afganistanie. Zdaniem Dudy, Trump nie ma za co przepraszać, a ci, którzy się tego domagają mają złe intencje.

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrzeja Dudę pytano m.in. o słowa Donalda Trumpa, który w wywiadzie dla Fox News krytykował NATO, a zwłaszcza europejską część Sojuszu.

Zawsze powtarzałem, czy będą, jeśli kiedykolwiek będziemy ich potrzebować? To naprawdę ostateczny test i nie jestem tego pewien - mówił. Po czym dodał - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali trochę wojsk do Afganistanu... i tak zrobili, trzymali się trochę z tyłu, trochę poza linią frontu.

Słowa Trumpa padły na zakończenie burzliwego szczytu ekonomicznego w Davos, gdzie ważyły się losy Grenlandii i relacji transatlantyckich. Wypowiedź prezydenta została gremialnie skrytykowana na całym świecie, także przez najbliższych partnerów USA. Krytyki Trumpowi nie szczędzili m.in. premier Kanady czy szef brytyjskiego rządu.

We wszystkich krajach sojuszniczych Ameryki przypominano, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego uruchomiono tylko raz, na wniosek Stanów Zjednoczonych, a w kampaniach, stanowiących odwet za ataki z 11 września 2001 roku ginęli żołnierze z całego NATO.

Ostro krytyka w Polsce. Co na to Andrzej Duda?

Krytyki Trumpowi nie szczędzono także w Polsce. Wicepremier Radosław Sikorski i premier Donald Tusk ostro komentowali słowa Trumpa, ale w obozie prawicy bagatelizowano tę wypowiedź. Prezydencki minister Marcin Przydacz twierdził nawet, że słowa Donalda Trumpa nie były skierowane do Polski i polskich żołnierzy, którzy niejednokrotnie udowadniali swoją wartość.

Podobnego zdania wydaje się być były prezydent i zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda. Nie widzę w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo "przepraszam", bo prezydent Trump nikogo nie obraził - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrzej Duda.

Jeżeli prezydent Trump patrzy na to z punktu widzenia, jak zaangażowana była armia amerykańska i ilu amerykańskich żołnierzy zginęło, to żadna armia NATO nie ma porównania, jeśli chodzi o straty, z armią amerykańską - stwierdził.

Duda nazwał wypowiedź gospodarza Białego Domu "niefortunną i niezręczną". Dobrze, że polskie władze zwróciły na to uwagę - przyznał były prezydent.

Dodał jednak - Ci, co robią największą awanturę wokół tego, to ci, którzy do niedawna poniewierali polski mundur.